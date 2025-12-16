Произошло это в ходе секретной операции, целью которой было установить наблюдение за ядерными испытаниями Китая

Издание The New York Times (NYT) рассказало о секретной операции Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, произошедшей ещё в 1965 году. Тогда американские спецслужбы планировали установить в Гималаях, на горе Нанда-Деви (7816 метров), 22-килограммовый портативный радиоизотопный генератор с плутонием SNAP-19, который позволил бы наблюдать за ядерными испытаниями Китая.

Однако, как сообщается в материале издания, отобранные ЦРУ США альпинисты провалили секретную операцию. Внезапно начавшаяся снежная буря сорвала установку ядерного генератора. По приказу руководителя операции, альпинисты спрятали устройстве в лагере на склоне и эвакуировались. Нюанс в том, что после этого так и не удалось найти устройство, содержавшее плутоний-239 и плутоний-238. Официально в США так и не признали факт провала операции и утраты оборудования.

The New York Times акцентирует внимание на том, что миссия держалась в секрете более десяти лет. Первая огласка произошла в 1978 году, когда об «авантюре на Нанда-Деви» рассказали два конгрессмена-демократа в интервью журналу Outside. Политик обращалась к тогдашнему президенту Джимми Картеру с просьбой предпринять все шаги по разрешению ситуации. Несмотря на всё, ядерный генератор с плутонием так и не нашли, а индийские экологи опасаются возможных последствий в будущем. Устройство может попасть в истоки реки Ганга и вызвать радиационное загрязнение.