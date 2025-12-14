Сайт Конференция
Nacvark
США смягчают санкции против Белоруссии после освобождения заключённых
В этот раз Вашингтон снял санкции с белорусского калия, но есть тенденция к последующим ослаблениям

Власти США в соответствии с указаниями президента страны Дональда Трампа (Donald John Trump) приняли решение снять санкции с белорусского калия (минеральное удобрение). Решение принято после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 граждан из различных стран, осуждённых за шпионаж, терроризм и экстремизм, включая белорусского оппозиционера Марию Колесникову.

Специальный посланник американского президента по вопросам Белоруссии Джон Коул, посетивший Минск, заявил (цитата БелТА), что снятие санкций с белорусского калия происходит уже сейчас. Он добавил, что это очень хороший ход со стороны США в отношении Белорусии. Американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон продолжит работать над снятием санкций с Минска по мере нормализации отношений между странами. Коул выразил надежду, что в конечном итоге стороны придут к ситуации, когда санкций не будет вовсе.

Джон Коул видит перспективу помилования Белоруссией около одной тысячи заключённых, осуждённых по вышеупомянутым статьям. Коул утверждает, что стороны находятся «на правильном пути, импульс есть». Освобождение заключённых может произойти одной большой группой, а взамен США примут очередное решение о смягчении санкций против Белоруссии.

#сша #санкции #белоруссия
Источник: belta.by
