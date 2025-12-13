Его можно использовать в целях разведки или обеспечения логистики

Компания ARX Robotics (Германия) представила свою новую разработку – многофункциональный наземный дрон Hector, способный двигаться со скоростью бронированных боевых машин без экипажа. Об этом сообщает издание Hartpunkt, ссылаясь на опубликованную компанией информацию.

Наземный дрон развивает скорость до 120 километров в час и имеет запас хода до 350 километров. Дрон оснащён электрическим двигателем, который имеет низкий уровень шума и тепла. Всё это делает Hector подходящим для участия в современных боевых действиях, где важную роль отыгрывает мобильность.

Hector можно использовать в различных целях, включая разведку и обеспечение логистики. Модульная конструкция предоставляет гибкие возможности использования, хотя изначально дрон подразумевался как разведчик или доставщик боеприпасов ввиду возможности выполнять задачи с высоким риском без экипажа.

ARX Robotics акцентирует внимание на своей способности серийно производить дроны Hector, предоставляя европейским вооружённым силам манёвренную, эффективную, малозаметная и массовую разработку для удовлетворения их потребностей на поле боя.