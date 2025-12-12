Предприятие по сборке разместят в Каунасе

Компании KNDS Germany (Германия) и Lithuania Defense Services (Литва) построят в Каунасе новый завод по производству немецких танков Leopard 2A8, заказанных литовским правительством в декабре 2024 года. Об этом сообщает издание Hartpunkt, ссылаясь на официальный пресс-релиз компании.

Соответствующая договорённость была достигнута при поддержке Министерства обороны Литвы. Ожидается, что предприятие по сборке танков примет участие в реализации заказа на поставку бронетехники литовским вооружённым силам. Передача Литве первых Leopard 2A8 ожидается в 2028 году.

По всей видимости, после того, как предприятие в Каунасе исполнит заказ на строительство 41 танка для литовской армии, KNDS и Lithuania Defense Services сосредоточатся уже на техническом обслуживании и ремонте поставленных танков. По крайней мере, такое решение позволило бы активно использовать предприятие после завершения заказа на поставку танков. Lithuania Defense Services изначально создавалась как совместное предприятие компаний Rheinmetall и KNDS для реализации элементов соглашения, связанных с поставкой Литве немецкой бронетехники.