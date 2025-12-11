Шведская компания уже применяет ИИ для создания реактивного дрона Ruby

Компания Saab (Швеция) объявила о намерениях использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации процессов проектирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), тем самым ускоряя их ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает издание AviationWeek, приводя слова представителей компании с закрытой конференции.

Такая концепция предусматривает применение ИИ для упрощения конструкции будущего БПЛА в соответствии с требованиям. В конечном итоге должен получиться дрон, состоящий из массовых деталей, которые можно серийно печатать на 3D-принтере.

Причём шведская компания уже применяет ИИ в этих целях. Так, например, ИИ помог сократить количество элементов для проектирования фюзеляжа, используемого реактивным БПЛА Ruby с размахом крыла 6 - 7 метров. ИИ оптимизировал конструкцию так, чтобы сократить количество деталей на 99% и уменьшить количество отходов производства более чем на 90%. Фюзеляж уже прошёл испытания на нагрузку, а БПЛА Ruby готовится к испытаниям в следующем году.

Конструкция фюзеляжа БПЛА Ruby, разработанная ИИНа снимке выше демонстрируется конструкция фюзеляжа скелетного типа, которая значительно отличается от тех, которые проектируются человеком. При этом такой подход, как предполагается, позволяет создать фюзеляж, аналогичный по характеристикам стандартному, но с экономией деталей.