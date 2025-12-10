Беспилотники способны оказывать поддержку пилотируемой авиации, в том числе с помощью запуска ракет средней дальности AIM-120

Во вторник правительство Австралии заключило контракт с Boeing Defence Australia на поставку шести беспилотных летательных аппаратов MQ-28 Ghost Bat, разрабатываемых для оказания поддержки пилотируемой авиации. Решение принято после проведения первого испытания, в ходе которого беспилотник осуществил запуск ракеты средней дальности класса «воздух – воздух» AIM-120 по воздушной цели.

Министр обороны страны Ричард Марлес подчеркнул, что возможность запуска авиационных ракет с помощью Ghost Bat демонстрирует растущий потенциал для обеспечения оперативных возможностей австралийских военно-воздушных сил. Событие также примечательно тем, что MQ-28 стал вторым дроном, запустившим авиационную ракету по воздушной цели, уступив только Турции с её дроном Kizilelma.

Стоимость контракта составляет 1,4 миллиарда австралийских долларов (около 900 миллионов долларов США). В рамках данного контракта австралийское подразделение Boeing поставит стране шесть беспилотников. При этом австралийское правительство планирует в течение следующего десятилетия потратить 10 миллиардов долларов на беспилотные технологии

Приобретение MQ-28 Ghost Bat делает Австралию одной из немногих стран, способных интегрировать дроны для их совместной работы с пилотируемой авиации. В США до сих пор работают над такими технологиями в рамках программы Collaborative Combat Aircraft, в то время как Турция проводит испытания.