Об этом сообщил министр ВМС США Джон Фелан (John Phelan)

Министр Военно-морских сил США Джон Фелан (John Phelan) объявил об одобрении президентом страны Дональдом Трампом (Donald Trump) концепции строительства «Золотого флота». Американский министр раскрыл подробности концепции, которая успела стать темой для обсуждения в иностранных СМИ.

По его словам, так называемый «Золотой флот» будет состоять из фрегатов американского производства, отличающихся от недавно отменённого проекта Constellation, а также модернизованных нефтяных танкеров и судов материально-технического обеспечения, которые Фелан называет «невоспетыми героями». Помимо этого, американские судостроительные компании начнут задействовать «довольно много» беспилотных технологий, которые лягут в основу новых кораблей и катеров.

Говоря о танкерах, следует отметить, что в Китае уже существует практика по модернизации их в полноценные боевые корабли, которые можно использовать для проведения десантных операций. О беспилотном флоте также была ранее информация, когда ВМС США заключили контракт с производителем безэкипажных катеров Saronic.

Тем не менее, как подчёркивает Джон Фелан, краеугольным камнем ВМС США по-прежнему являются современные корабли – авианосцы, эсминцы и подводные лодки. Фелан упомянул и недавние слова Трампа про строительство «большого красивого корабля», намекнув, что это всерьёз рассматривается.