Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Трамп одобрил строительство «Золотого флота» из беспилотных кораблей и катеров
Об этом сообщил министр ВМС США Джон Фелан (John Phelan)

Министр Военно-морских сил США Джон Фелан (John Phelan) объявил об одобрении президентом страны Дональдом Трампом (Donald Trump) концепции строительства «Золотого флота». Американский министр раскрыл подробности концепции, которая успела стать темой для обсуждения в иностранных СМИ.

По его словам, так называемый «Золотой флот» будет состоять из фрегатов американского производства, отличающихся от недавно отменённого проекта Constellation, а также модернизованных нефтяных танкеров и судов материально-технического обеспечения, которые Фелан называет «невоспетыми героями». Помимо этого, американские судостроительные компании начнут задействовать «довольно много» беспилотных технологий, которые лягут в основу новых кораблей и катеров.

Говоря о танкерах, следует отметить, что в Китае уже существует практика по модернизации их в полноценные боевые корабли, которые можно использовать для проведения десантных операций. О беспилотном флоте также была ранее информация, когда ВМС США заключили контракт с производителем безэкипажных катеров Saronic.

Тем не менее, как подчёркивает Джон Фелан, краеугольным камнем ВМС США по-прежнему являются современные корабли – авианосцы, эсминцы и подводные лодки. Фелан упомянул и недавние слова Трампа про строительство «большого красивого корабля», намекнув, что это всерьёз рассматривается.

#сша #трамп #дональд трамп #золотой флот
Источник: axios.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Москве запустили единственное в мире производство фотонных интегральных схем
1
Sony заинтересована чтобы игры для PS5 работали в более низком разрешении
2
Турция представила свой аналог УМПК для запуска авиабомб на 100 км
+
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
+
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
5
ZOTAC предложила владельцу RTX 5070 Ti с неисправным вентилятором бесплатно утилизировать видеокарту
1
Россия и Индия инвестируют в строительство совместного фармацевтического завода в Калужской области
+
Цены на модули DDR4 и DDR5 выросли в несколько раз из-за спроса на ИИ
10
Россия укрепляется как сверхдержава, а Европа сходит с карты силы
6
За два года Россия сократила внешний долг на $200 млрд
6
МВД советует отказаться от биометрии в банковских приложениях
1
В Словакии разработали модернизированную версию ЗСУ «Шилка»
1
«Госуслуги» начали требовать установить мессенджер Max для входа в мобильную версию
5
В Сети появились шпионские фото обновлённого УАЗ «Патриот» с LED-фарами и турбодизелем
+
В Китае создали первую в мире цельную алюминиевую раму для внедорожника
1
США предлагают Польше 250 бронетранспортёров Stryker за один доллар
3
Tecno представила на выставке Future Lens 2025 компактные телеобъективы и модуль с непрерывным зумом
+
ВС Германии получили первые штурмовые винтовки G95KA1
+
Windows 11 25H2 обеспечила больше fps в ряде игр по сравнению со SteamOS в тестах Ars Technica
3
Jerusalem Post: США попросили Ливан вернуть неразорвавшуюся авиабомбу GBU-39
3

Популярные статьи

Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
4
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
50
Краткий обзор франшизы «Техасская резня бензопилой»
1
Как нейросети заставляют нас платить за память золотом, а компьютеры тормозить
15
Почему Olden Era не является игрой из сеттинга Героев Меча и Магии
5
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
6
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
8
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
+
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
8

Сейчас обсуждают

Хвост ушастый
05:22
пересмотрел три раза - это новый канон, впечатляет не хуже как чужой против хищника, тот мне очень зашел.
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
Garthar
04:11
Ага и практически любое ДТП минус машина.
В Китае создали первую в мире цельную алюминиевую раму для внедорожника
DeaDragon
02:57
Молодец Автор. А то всё какая то муть, которая творится за границей.
На Урале запущен новый цех по производству титана
syberroma
02:09
Мне лично фильм понравился, ожидал худшего.
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
E. S.
01:01
Ожидаемо, кэптан!
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
linux4ever
23:56
Сейчас прибегут поциэнты и скажут, что path tracing это революция, а ты амудятел:
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
D0C
23:36
"Где взять полную, проверенную и структурированную энциклопедию знаний, чтобы разобраться, как починить устройство" Совсем дурак что ли?
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
Дима
23:32
Не понял кому и о чём ответ. Я вообще не про ТВ.
В Австралии вступит в силу запрет на социальные сети для детей до 16 лет
Den Fed
23:29
А не ура патриоты что поспешат заявить ? РФ проиграла СВО ? Гнусный тон статейки ....
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
dimkahon
23:29
С подключением...
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter