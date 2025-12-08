Ремонт обошёлся недорого по меркам США – менее $24 млн

В США завершили ремонт стратегического бомбардировщика B-2 Spirit, который в ноябре вернулся в строй после серьёзной аварии 14 сентября 2021 года. Об этом сообщает издание Air and Space Forces Magazine, ссылаясь на официальное заявление Военно-воздушных сил США.

Инцидент произошёл четыре года назад, когда у B-2 Spirit произошла поломка левой основной стойки шасси, из-за чего самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, повредил левое крыло и конструкцию в целом. В ноябре этого года стратегический бомбардировщик вернулся в строй, а на его ремонте даже удалось сэкономить десятки миллионов долларов. Восстановление стоило менее 24 миллионов долларов, хотя первоначальная оценка была на 54 миллиона долларов больше, а также требовала ещё дополнительные 9 месяцев работ. Для сравнения, в 2010 году ремонт повреждённого бомбардировщика стоил более 100 миллионов долларов.

После четырёх этапов восстановительных работ повреждённый B-2 Spirit готов к эксплуатации. Таким образом, парк B-2 Spirit вновь составляет 19 стратегических бомбардировщиков. Каждый такой самолёт, по оценкам на момент 2008 года, стоит 1,4 миллиарда долларов.