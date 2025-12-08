Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на китайское оборонное ведомство

В начале декабря этого года Россия и Китай провели третьи совместные противоракетные учения на российских территориях. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на китайское оборонное ведомство.

В пресс-релизе китайской стороны акцентируют внимание на том, что манёвры не были направлены против какой-либо третьей страны и не связаны с конкретной международной ситуацией, то есть речь идёт о регулярных противоракетных учениях. Проведённые учения стали продолжением военных контактов между Пекином и Москвой. В прошлом месяце страны вели переговоры по противоракетной обороне и стратегической стабильности, а в августе российские и китайские военные проводили артиллерийские и противолодочные тренировки в Японском море.

Помимо этого, Россия и Китай ранее совместно указывали на свою обеспокоенность относительно проекта США по разработке системы противоракетной обороны «Золотой купол», предусматривающей размещение перехватчиков в космосе. В начале февраля 2022 года Россия и Китай заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в формате «без ограничений», которое служит основой для регулярных военных учений и межгосударственной координации.