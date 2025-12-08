Количество задействованных Пентагоном ресурсов кратно превышает военные возможности Каракаса, что уже привело к чрезмерным расходам

Издание Defense One опубликовало материал, в котором оценило стоимость расширения операции США в Карибском бассейне, которая может перейти на территорию Венесуэлы. В материале издания акцентируют внимание на том, что президент США Дональд Трамп при оценке целесообразности ведения боевых действий всегда учитывал два фактора – кровопролитие и финансовые потери. По этой причине он в 2013 году выступал против боевых действий в Афганистане, ссылаясь на высокие расходы.

Однако теперь, во время второго президентского срока Трампа, США сосредотачивают в Карибском бассейне крупную группировку войск. Всё это создаёт риск чрезмерных потерь, которые может понести Вашингтон в случае военной конфронтации.

Дело в том, что в Карибском бассейне развёрнута оперативная группа боевых кораблей, включающая в себя десантный корабль и даже атомную ударную подводную лодку, что говорит о её себестоимости в размере 19,8 миллиарда долларов. Помимо этого, к ним присоединялась авианосная группа USS Gerald R. Ford, которая в своё время обошлась штатам 12,9 миллиарда долларов. В состав этого флота также входят не менее 83 самолётов, общая стоимость которых составляет не менее 1,8 миллиарда долларов. Речь идёт о военных кораблях и самолётах на 35 миллиардов долларов, которые находятся в зоне потенциального риска.

Проведение операций в Карибском бассейне тоже имеет свою цену: час плавания авианосца стоит 333 тысячи долларов, ещё 9200 долларов за каждый корабль сопровождения и примерно 40 тысяч долларов за лётный час истребителей F-35. Стоимость применяемых ракет и бомб значительно меньшая статья расходов, но тоже весомая – до 300 тысяч долларов за поражённую цель. Не стоит забывать и о выплате денежного довольствия 15 тысячам солдат, без которых управление кораблями и самолётами было бы невозможно.

В то же время картели, с которыми США вступили в борьбу, тратят на свои лодки и зарплату экипажу значительно меньше, а общий денежный оборот от трафика запрещённых веществ составляет менее 9 миллиардов долларов в год – в пять раз меньше, чем оперативная стоимость американской группировки войск в Карибском бассейне. Операции в Карибском бассейне вскоре могут столкнуться с той же проблемой устойчивости, которая проявилась в конфликтах от Вьетнама до Афганистана: США тратят на удары по целям больше, чем противник на их развёртывание. Не исключено, что это станет поводом для Трампа объявить о победе и вывести войска.