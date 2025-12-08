Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Defense One: Операция США против Венесуэлы может оказаться экономически невыгодной
Количество задействованных Пентагоном ресурсов кратно превышает военные возможности Каракаса, что уже привело к чрезмерным расходам

Издание Defense One опубликовало материал, в котором оценило стоимость расширения операции США в Карибском бассейне, которая может перейти на территорию Венесуэлы. В материале издания акцентируют внимание на том, что президент США Дональд Трамп при оценке целесообразности ведения боевых действий всегда учитывал два фактора – кровопролитие и финансовые потери. По этой причине он в 2013 году выступал против боевых действий в Афганистане, ссылаясь на высокие расходы.

Однако теперь, во время второго президентского срока Трампа, США сосредотачивают в Карибском бассейне крупную группировку войск. Всё это создаёт риск чрезмерных потерь, которые может понести Вашингтон в случае военной конфронтации.

Дело в том, что в Карибском бассейне развёрнута оперативная группа боевых кораблей, включающая в себя десантный корабль и даже атомную ударную подводную лодку, что говорит о её себестоимости в размере 19,8 миллиарда долларов. Помимо этого, к ним присоединялась авианосная группа USS Gerald R. Ford, которая в своё время обошлась штатам 12,9 миллиарда долларов. В состав этого флота также входят не менее 83 самолётов, общая стоимость которых составляет не менее 1,8 миллиарда долларов. Речь идёт о военных кораблях и самолётах на 35 миллиардов долларов, которые находятся в зоне потенциального риска.

Проведение операций в Карибском бассейне тоже имеет свою цену: час плавания авианосца стоит 333 тысячи долларов, ещё 9200 долларов за каждый корабль сопровождения и примерно 40 тысяч долларов за лётный час истребителей F-35. Стоимость применяемых ракет и бомб значительно меньшая статья расходов, но тоже весомая – до 300 тысяч долларов за поражённую цель. Не стоит забывать и о выплате денежного довольствия 15 тысячам солдат, без которых управление кораблями и самолётами было бы невозможно.

В то же время картели, с которыми США вступили в борьбу, тратят на свои лодки и зарплату экипажу значительно меньше, а общий денежный оборот от трафика запрещённых веществ составляет менее 9 миллиардов долларов в год – в пять раз меньше, чем оперативная стоимость американской группировки войск в Карибском бассейне. Операции в Карибском бассейне вскоре могут столкнуться с той же проблемой устойчивости, которая проявилась в конфликтах от Вьетнама до Афганистана: США тратят на удары по целям больше, чем противник на их развёртывание. Не исключено, что это станет поводом для Трампа объявить о победе и вывести войска.

#сша #вмс сша
Источник: defenseone.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Москве запустили единственное в мире производство фотонных интегральных схем
1
Чехия не смогла повторить успех «Уралвагонзавода» и провести глубокую модернизацию танков Т-72
2
Sony заинтересована чтобы игры для PS5 работали в более низком разрешении
2
Турция представила свой аналог УМПК для запуска авиабомб на 100 км
+
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
+
ZOTAC предложила владельцу RTX 5070 Ti с неисправным вентилятором бесплатно утилизировать видеокарту
1
Цены на модули DDR4 и DDR5 выросли в несколько раз из-за спроса на ИИ
10
Россия укрепляется как сверхдержава, а Европа сходит с карты силы
6
За два года Россия сократила внешний долг на $200 млрд
6
МВД советует отказаться от биометрии в банковских приложениях
1
В Словакии разработали модернизированную версию ЗСУ «Шилка»
1
«Госуслуги» начали требовать установить мессенджер Max для входа в мобильную версию
5
В Сети появились шпионские фото обновлённого УАЗ «Патриот» с LED-фарами и турбодизелем
+
Россия и Индия инвестируют в строительство совместного фармацевтического завода в Калужской области
+
В Китае создали первую в мире цельную алюминиевую раму для внедорожника
+
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
5
США предлагают Польше 250 бронетранспортёров Stryker за один доллар
3
Tecno представила на выставке Future Lens 2025 компактные телеобъективы и модуль с непрерывным зумом
+
ВС Германии получили первые штурмовые винтовки G95KA1
+
Windows 11 25H2 обеспечила больше fps в ряде игр по сравнению со SteamOS в тестах Ars Technica
3

Популярные статьи

Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
4
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
50
Как нейросети заставляют нас платить за память золотом, а компьютеры тормозить
15
Краткий обзор франшизы «Техасская резня бензопилой»
1
Почему Olden Era не является игрой из сеттинга Героев Меча и Магии
5
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
8
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
5
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
+
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
8

Сейчас обсуждают

DeaDragon
02:57
Молодец Автор. А то всё какая то муть, которая творится за границей.
На Урале запущен новый цех по производству титана
syberroma
02:09
Мне лично фильм понравился, ожидал худшего.
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
E. S.
01:01
Ожидаемо, кэптан!
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
linux4ever
23:56
Сейчас прибегут поциэнты и скажут, что path tracing это революция, а ты амудятел:
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
D0C
23:36
"Где взять полную, проверенную и структурированную энциклопедию знаний, чтобы разобраться, как починить устройство" Совсем дурак что ли?
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
Дима
23:32
Не понял кому и о чём ответ. Я вообще не про ТВ.
В Австралии вступит в силу запрет на социальные сети для детей до 16 лет
Den Fed
23:29
А не ура патриоты что поспешат заявить ? РФ проиграла СВО ? Гнусный тон статейки ....
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
dimkahon
23:29
С подключением...
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
OldBrave
23:04
а проблема может заключаться SATA-кабеле... И вообще, ты, наверное, уже так замучил все разъемы постоянными переключениями, что они уже просто дребезжат...
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
daimos
22:59
Эволюция графики, какую мы заслужили
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter