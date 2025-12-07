В Токио выразили протест действиям Пекина

На сайте Министерства обороны Японии сообщается об инциденте, произошедшем 6 декабря, между 16:32 и 16:35 (по местному времени) над международными водами к юго-востоку от острова Окинава, когда китайский истребитель J-15, взлетевший с авианосца «Ляонин», навёл свои радары на пролетавший истребитель F-15 японских военно-воздушных сил. Аналогичный инцидент произошёл в тот же день уже между 18:37 и 19:08.

В заявлении японского оборонного ведомства подчёркивают, что радиолокационное облучение было «опасным действием», превышающим дальность, необходимую для безопасного полёта японского самолёта. В Токио сожалеют, что такая ситуация произошла, выражая Пекину протест из-за его действий и требуют в дальнейшем не допускать подобные инциденты. Японские власти подчёркивают, что в результате двух инцидентов ни пилоты, ни истребители не пострадали. Правительство ожидает от пилотов более подробную информацию о произошедшем.

В июне 2025 года Министерство обороны Японии уже жаловалось на опасные манёвры со стороны J-15, которые чуть не привели к столкновению с японским истребителем. Тогда самолёты пролетали на одной высоте, в близости, которая создавала угрозу столкновения воздушных судов.