Словацкая компания продемонстрировала установку на выставке в Египте

Компания MSM Land Systems (Словакия) представила на международной оборонной выставке EDEX 2025 в Египте модернизированную версию ЗСУ-23-4 «Шилка». Об этом сообщает издание Army Recognition, публикуя кадры с выставки.

В материале издания, анализируя кадры, пришли к выводу, что «Шилка» преимущественно соответствует своей оригинальной версии, сохраняя 23-мм пушки и гусеничное шасси ГМ-575, но сверху башни установлен контейнер для запуска ракет. Словацкая компания занимается восстановлением, обслуживанием и модернизацией советской техники для вооружённых сил Словакии, а «Шилка», по всей видимости, стала очередным проектом.

Как известно, ЗСУ-23-4 «Шилка» с 1960-х годов использовалась в Советском Союзе для обеспечения противовоздушной обороны на малых высотах, особенно когда речь шла о защите передвигающихся колонн военной техники. В современных условиях боевых действий данная ЗСУ может быть актуальна для защиты объектов критической инфраструктуры от атак ударных БПЛА, поскольку стоимость выстрела значительно меньше, чем у зенитно-ракетных комплексов, а эффективность значительно выше ввиду изначального приоритета на противодействие маловысотным целям.