Ракета Thundart калибра 227-мм может поражать цели на расстоянии 150 километров

Во Франции работают над собственной реактивной системой залпового огня (РСЗО) Foudre, подобной американскому M142 HIMARS, который может запускать как реактивные снаряды, так и полноценные баллистические ракеты вроде ATACMS или PrSM для ударов на дальние расстояния. Пока французский РСЗО находится на этапе разработки, компания MBDA France параллельно представила 227-мм ракету Thundart, которая будет использоваться комплексом для ударов на расстоянии до 150 километров.

Разработка данной ракеты проходит в рамках запущенной в 2023 году программы Long-Range Land Strike (FLP-T), направленной на создание тактического ударного средства с дальностью полёта 150 километров. В программе также принимает участие компания Safran, разработавшая управляемую авиационную бомбу AASM Hammer. Предполагается, система наведения ракеты Thundart по своим характеристикам будет похожа на Safran: комбинированный блок, сочетающий GPS и инерциальную навигационную систему. При этом, судя по опубликованным кадрам, ракета не будет оснащена головкой самонаведения.

Пока сложно прогнозировать, когда РСЗО Foudre встанет на вооружение французской армии и получит ли система востребованность за пределами Франция. Сейчас страны Европы преимущественно отдают предпочтение именно HIMARS, учитывая высокий уровень надёжности и стабильную цепочку поставок.