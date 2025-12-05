Сайт Конференция
Nacvark
ВМС США планируют закупить барражирующие боеприпасы для оснащения катеров спецназа
Использование дронов возможно, когда традиционные средства поражения применить не удаётся

Подразделение Военно-морских сил США рассматривает возможность приобретения барражирующих боеприпасов для оснащения ими малозаметных катеров, используемых силами специального назначения. Об этом сообщает издание Naval News, ссылаясь на тендерный запрос Командования военно-морских систем (NAVSEA).

Спецназ использует малозаметные катера для оперативной доставки подразделений в прибрежные и оспариваемые зоны. Военным необходимы системы, которые могут обеспечить нанесение точных ударов, когда невозможно применить традиционные методы поражения. NAVSEA проведут испытания с использованием многоцелевых дронов Anduril ALTIUS-700, которые пригодны для нанесения ударов.

Ожидается, что в период с 2030 по 2032 год в рамках первого этапа программы будет приобретено 128 барражирующих боеприпасов. Последующие этапы программы станут частью «непрерывных усилий по обеспечению боевого применения всё более эффективных и адаптируемых боеприпасов в обозримом будущем».

При закупках барражирующих боеприпасов NAVSEA делает акцент на следующем: системы должны управляться оператором, иметь многорежимную головку самонаведения, функцию барражирования, возможность установки модульной полезной нагрузки для минимизации сопутствующего ущерба.

#сша #вмс сша #барражирующие боеприпасы
Источник: navalnews.com
