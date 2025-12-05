Компания проиграла контракт на поставку CCA для ВВС США, но продолжали разработку

Военно-воздушные силы США планируют в ближайшие годы инвестировать в развитие программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), направленной на создание беспилотных самолётов, действующих в составе пилотируемых групп для оказания помощи истребителям. Компания Northrop Grumman проиграла контракт на разработку CCA для ВВС США, лишившись государственного финансирования и вернувшись к «чертёжной доске».

Теперь, когда уже две компании продемонстрировали прототипы своих CCA, Northrop Grumman публично заявляет о своей новой разработке – Project Talon. Речь идёт о новом CCA, который в течение следующих девяти месяцев, то есть в 2026 году, осуществит первый демонстрационный полёт.

На создание прототипа Project Talon компания потратила около 15 месяцев, сосредоточившись на сокращении расходов и оптимизации конструкции для ускорения производства в будущем. Время сборки Talon сокращено почти на треть за счёт уменьшения количества необходимых деталей почти вдвое по сравнению с первоначальным прототипом. Для соответствия требованиям программы CCA компании пришлось пересмотреть используемые в производстве материалы, снизив вес беспилотника примерно на 500 килограммов, чтобы увеличить дальность полёта и скорость.