Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Northrop Grumman продемонстрирует прототип нового CCA в 2026 году
Компания проиграла контракт на поставку CCA для ВВС США, но продолжали разработку

Военно-воздушные силы США планируют в ближайшие годы инвестировать в развитие программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), направленной на создание беспилотных самолётов, действующих в составе пилотируемых групп для оказания помощи истребителям. Компания Northrop Grumman проиграла контракт на разработку CCA для ВВС США, лишившись государственного финансирования и вернувшись к «чертёжной доске».

Теперь, когда уже две компании продемонстрировали прототипы своих CCA, Northrop Grumman публично заявляет о своей новой разработке – Project Talon. Речь идёт о новом CCA, который в течение следующих девяти месяцев, то есть в 2026 году, осуществит первый демонстрационный полёт.

На создание прототипа Project Talon компания потратила около 15 месяцев, сосредоточившись на сокращении расходов и оптимизации конструкции для ускорения производства в будущем. Время сборки Talon сокращено почти на треть за счёт уменьшения количества необходимых деталей почти вдвое по сравнению с первоначальным прототипом. Для соответствия требованиям программы CCA компании пришлось пересмотреть используемые в производстве материалы, снизив вес беспилотника примерно на 500 килограммов, чтобы увеличить дальность полёта и скорость.

#сша #northrop grumman #cca
Источник: defenseone.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
3
В Перу нашли затерянный «город в облаках» — 100 древних построек цивилизации Чачапойя
1
Samsung завершила разработку чипов стандарта HBM4
+
NVIDIA выпустила первый драйвер серии 590 без поддержки видеокарт Maxwell, Pascal и Volta
+
Испытания системы автоматической посадки на лайнере SJ-100 начались в Жуковском
+
Новые модели готовых ПК и ноутбуков будут минимум на 20% дороже из-за бума ИИ
+
Археологи в мексиканском районе Балькон-де-Монтесума нашли квадратный человеческий череп
2
Logitech представила беспроводную механическую клавиатуру Alto Keys K98M с годом автономной работы
+
NI: В США признают неспособность Запада сокрушить экономику России
2
Ars Technica: Игровая производительность SteamOS оказалась существенно ниже оной у Windows 11 25H2
1
Недвоичные комплекты ОЗУ продаются ощутимо дешевле стандартных наборов
+
Samsung подтвердила, что Exynos 2600 станет новым флагманским чипсетом для смартфонов компании
+
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
4
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
9
Ulefone начинает продажи защищённого смартфона RugKing 3 Pro для повседневной активности и работы в суровых условиях
+
19FortyFive: в условном противостоянии истребителей российский Су-57 может победить китайский J-35A
+
Обновлённый список совместимых с Windows 11 процессоров Intel выглядит запутанным и неточным
3
Инсайдеры сообщают о грядущем повышении цен на видеокарты AMD и Nvidia
1
Артемий Лебедев: WhatsApp должен быть задушен и нам не надо переживать на эту тему
6
Ученые впервые детально изучили и услышали звук 6000-летних музыкальных труб из морских раковин
1

Популярные статьи

3I/ATLAS — как NASA вычисляет траекторию и возможны ли манипуляции
9
«Медленные лошади» 5 сезон — все еще держит марку (краткий обзор сериала)
+
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
5
7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
3
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
1
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+
10 интересных настольных игр 2025 года
+

Сейчас обсуждают

kosmos_news
04:44
Во втором предложении после изображения написано: "на фотографии он расположен перед другим судном".
Появилась первая фотография загадочного китайского корабля-гибрида необычной конструкции
Cowboy Huggies
03:57
Это не все игры, которые были, но уже приятно.
Nvidia возвращает поддержку PhysX 32 бит на видеокартах RTX 50 в Mafia II и ещё нескольких играх
Garthar
03:52
Автор, ты реально дебил или это такая шутка? На фото 2 корабля. Подлодка и что-то типа буксира за лодкой. Там на фото нос его торчит и это отлично видно.
Появилась первая фотография загадочного китайского корабля-гибрида необычной конструкции
Николай Тищенко
03:38
Что-то на стоимости акций никак не отразилось.
США частично ослабили санкции против «Лукойл»
Dimon1996
03:15
Этак каждый понафотает камней в коробке, никаких денег не напасешься :) На видео снимать надо, тогда вопросов не будет. Тем более, что сразу подозрения возникли.
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
Dimon1996
03:10
Себя задуши, чмо крашеное, больше толку будет
Артемий Лебедев: WhatsApp должен быть задушен и нам не надо переживать на эту тему
AndreySE-VL
01:33
>>Но и без новых багов не обошлось — в панели управления Nvidia сломалась кнопка, которая убирает иконку из системного трея. Это уже больше месяц назад сломалось.
Nvidia представляет новый драйвер 591.44 WHQL, завершая эпоху старых видеокарт Maxwell и Pascal
no_fate
23:44
Китайский пик развития в глобальном масштабе уже прошел. В течении следующих лет ЕС будет сокращать импорт из Китая, возможно, Россия тоже. Нет необходимости расширять транспортный коридор тут. Всепро...
Во Франции нашли римский погребальный костер с кладом из 22 золотых предметов
Дмитрий Захаров
23:32
Ну раздели хоть на 4 окна
Проводник в Windows 10 работает быстрее по сравнению с Windows 11 несмотря на старания Microsoft
Яков Рудев
23:29
Насчет северного маршрута ничего не скажу - не знаю. А на счет экспортного до Урумчи. А вы уверены что через 10 построив эту трассу, мы действительно будем что то транспортировать в Китай/ из Китая в ...
Во Франции нашли римский погребальный костер с кладом из 22 золотых предметов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter