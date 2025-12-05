Пока непонятно, каким образом произойдёт конфискация и будет ли она вообще

Издание The Times, ссылаясь на источник в Кабинете министров Великобритании, пишет, что Лондон готов передать Украинке российские активы на сумму примерно 8 миллиардов фунтов стерлингов (более 10 миллиардов долларов). Речь идёт о ценных бумагах, средствах и других активах, принадлежащих российским бизнесменам или государству.

По данным издания, обсуждается формат «репарационного кредита», над которым уже работает Европейский союз. Средства не будут окончательно конфискованы, но их используют для обеспечения кредита Украине, который Киев может не выплачивать до тех пор, пока не получит компенсацию от России. Таким образом, средства фактически останутся замороженными на неопределённый срок, а их возврат станет невозможным. За последние десятилетия нет подобных прецедентов. Источники издания не уточняют механизм, с помощью которого будет осуществлена экспроприация Великобританией российских активов. Британские чиновники также не делали официальных заявлений по этому поводу.

В Европейской комиссии уже работают над тем, чтобы использовать замороженные российские активы для выделения Украине кредита в размере 140 миллиардов долларов. Переговоры по данному вопросу продолжаются, поскольку власти Бельгии, где расположен депозитарий Euroclear, сопротивляются экспроприации из-за возможных рисков. Основной риск заключается в том, что Россия в будущем может потребовать вернуть ей средства, а депозитарий не сможет это сделать, если активы задействуют в «репарационном кредите».