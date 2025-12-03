Сайт Конференция
Блоги
Nacvark
Bloomberg: Уровень жизни в ЕС упал до минимума за 40 лет по сравнению с США
Стоимость электроэнергии растёт, а промышленность развивается медленно, поэтому экономика замедляется

Издание Bloomberg опубликовало статью, в которой указало на падение уровня жизни в странах Европейского союза по сравнению с США. С 2020 года средний доход европейца не поспевает за инфляцией, а уровень жизни, измеряемый ВВП на душу населения, оказался на самом низком уровне за последние 40 лет. В материале издания объясняют это ростом счётов за электроэнергию на 60%, а также медленными темпами развития промышленности – в среднем всего 1,2%.

По мнению авторов издания, решение этой ситуации уже есть – представленная бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги дорожная карта, в которой страны сообщества призывают существенно увеличить объёмы инвестиций в такие области, как инфраструктура, чистая энергетика и стартапы. Для этого необходимо порядка 750 миллиардов евро в год, которые будут получать за счёт совместно выпущенных облигаций. Нюанс в том, что план так и не был реализован.

Европейские политики воздерживаются от делегирования своих полномочий европейским органам, включая Европейский центральный банк, поэтому воплотить план в жизнь невозможно. Ситуация обостряется общим недовольством населения, которое всё чаще отдаёт голос за правых популистов, обещающих улучшение ситуации за счёт радикальных перемен. В конечном итоге велик риск, что европейские демократы, сторонники еврооптимизма будут вытеснены евроскептиками. По этой причине Bloomberg предлагает европейским политикам действовать сообща, чтобы выйти из сложной ситуации с помощью инструментов Европейского союза, пока это ещё возможно.

#сша #евросоюз
Источник: bloomberg.com
