Это кажется странным, учитывая, что в конкурсе SAMP-T «превзошла» Patriot

С 2004 года Вооружённые силы Дании не имеют наземных систем противовоздушной обороны. До недавних пор страна полагалась исключительно на авиацию и флот, причём относительно небольшой, но в этом году Копенгаген выделил более 8 миллиардов долларов на приобретение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) наземного базирования.

Дания уже успела выбрать систему большой дальности – SAMP-T, которая будет перехватывать баллистические ракеты. Следует отметить, что изначально датское правительство выбирало между этой системой и всем известным американским ЗРК Patriot. По итогам конкурса военные сошлись во мнении, что SAMP-T эффективнее Patriot. Причём дело не в деньгах, ведь стоимость обеих систем приблизительно на одном уровне. Однако, как заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, датские власти всё ещё ведут диалог с американцами по поводу возможного приобретения Patriot в полном составе.

По его словам, диалог не завершён, хотя ещё недавно всё казалось очевидным: выбор сделан – SAMP-T. Нет каких-либо объяснений по поводу того, почему Дания по-прежнему заинтересована в ЗРК Patriot. Тем не менее, по всей видимости, денег Копенгагену хватает и на американскую систему.

Таким образом, в течение следующих 3 - 4 лет Дания будет иметь на своём вооружении пять наземных систем противовоздушной обороны: VL MICA (Франция), IRIS-T (Германия), NASAMS (Норвегия), SAMP-T (Франция/Италия) и Patriot (США).