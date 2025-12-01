Беспилотник осуществил пуск ракеты Gökdoğan по дрону-мишени

Компания Baykar Technologies (Турция) опубликовала видео, на котором демонстрирует применение реактивным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Kizilelma ракеты класса «воздух – воздух» средней дальности Gökdoğan. В пресс-релизе отмечается, что это первый случай в мире, когда дрон, позиционируемый как малогабаритный беспилотный истребитель, поражает высокоскоростную цель в воздухе ракетой данного класса.

В качестве цели Kizilelma был выбран высокоскоростной реактивный дрон-мишень, который был обнаружен бортовым радаром MURAD AESA. БПЛА начал преследовать свою цель, после чего осуществил наведение и поразил её прямым попаданием ракеты Gökdoğan.

Во время учений БПЛА Kizilelma сопровождали пять истребителей F-16, с которыми также находился другой беспилотник – Bayraktar Akıncı, зафиксировавший ход учений. Такой подход демонстрирует возможность применения Kizilelma в качестве ведомого дрона, сопровождающего пилотируемые самолёты и выполняющего боевые задачи с повышенным уровнем риска.

БПЛА Kizilelma опередил своего конкурента – MQ-28 Ghost Bat, который в этом месяце должен впервые осуществить запуск ракеты класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120 по условленной цели.