Авиакомпании уже начали избегать полёты над страной

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил о намерениях закрыть воздушное пространство над Венесуэлой. Политик обратился с просьбой к авиакомпаниям и пилотам учитывать, что воздушное пространство над страной и вокруг неё будет полностью закрыто.

На сайтах различных мониторинговых сервисов авиасообщения можно заметить, что авиаперевозчики начали избегать полётов над Венесуэлой, в том числе с целью транзита. Как сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на американского чиновника, военные самолёты уже «практически постоянно» патрулируют воздушное пространство около Венесуэлы. Данные с сайта Flightradar24, где видно, что самолёты избегают небо ВенесуэлыВ Министерстве иностранных дел Венесуэлы отвергли заявление США о закрытии воздушного пространства над их страной, подчеркнув, что высказывания Трампа являются «колониальными претензиями», нарушающими суверенитет венесуэльского государства. Каракас обращается к Организации Объединённых Наций, международным организациям и другим странам с просьбой решительно осудить этот «аморальный акт агрессии».