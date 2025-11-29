Инциденты произошли вечером в пятницу

В пятницу вечером появилась информации о взрывах в Чёрном море недалеко от турецкого пролива Босфор. В акватории загорелось два танкера, на одном из которых, предположительно, произошёл взрыв, а экипаж пришлось эвакуировать в ходе спасательной операции.

В Турции подтвердили, что на борту 274-метрового танкера Tairos произошёл взрыв во время следования из Египта в Россию. Позже появилась информация о задымлении в машинном отделении другого танкера – Virat. При этом турецкие власти подчеркнули, что экипажу этого танкера ничего не угрожает.

Нет информации о том, что стало причиной взрыва и возгорания на танкерах, но инциденты связывают с «внешним воздействием». Издание Reuters предполагает, что один танкер мог наткнуться на морскую мину в Чёрном море, из-за чего оказался под угрозой затопления.

По данным Reuters, оба танкера находятся в списке судов, подпадающих под санкции против России. Tairos и Virat причисляют к танкерам российского теневого флота, который помогает местным компаниям обходить санкционные и другие экономические ограничения, перевозя энергоносители для торговли с другими странами.