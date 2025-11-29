Их передадут всем видам войск румынской армии, а также силами специальных операций

Министерство обороны Румынии подписало контракт на приобретение переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Mistral французского производства в количестве 231 единицы, а также 934 зенитных ракет к ним. Общая стоимость контракта составляет 625,5 миллиона евро.

Контракт включает в себя запасные части, учебное оборудование, техническую документацию, а также материально-техническую поддержку и услуги по обучению личного состава. Закупка осуществляется в рамках инициативы Европейского союза, направленной на совместное приобретение оружия с другими странами региона. В данном случае закупка осуществляется совместно с Бельгией, Кипром, Эстонией, Венгрией при координации Францией. Такой подход позволяет уменьшить фактическую стоимость закупаемого оружия.

Приобретение французских ПЗРК Mistral было одобрено парламентом Румынии ещё в июне 2022 года, но контракт румынское правительство заключило только сейчас. Оружие будет передано всем трём видам войск румынской армии, а также силам специальных операций. ПЗРК Mistral используется для перехвата малоподвижных воздушных целей – самолётов, вертолётов, беспилотников или крылатых ракет дозвукового типа. Ракеты Mistral оснащены инфракрасной пассивной головкой самонаведения.