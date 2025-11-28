Сайт Конференция
В Германии с начала года зафиксировали полёты около 850 неизвестных БПЛА
Дроны пролетали над военными базами, объектами критической инфраструктуры и промышленными предприятиями

С января по октябрь этого года в Германии зафиксировали полёты около 850 неизвестных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), наблюдавших за объектами критической инфраструктуры, оружейными заводами и военными базами. Об этом сообщает издание Der Spiegel, ссылаясь на отчёт Федерального ведомства уголовной полиции страны.

Согласно отчёту, только 13 октября над военной базой Германии в Гнойене заметили четыре неизвестных БПЛА. На этом объекте немецкие специалисты по противоракетной обороне обучали украинских военных. Ни вооружённые силы, ни правоохранительные органы не смогли перехватить дроны.

Der Spiegel напоминает о том, что на фоне полётов неизвестных БПЛА министр внутренних дел Германии Александр Добриндт планирует усилить защиту от дронов. Для этого Берлин создаст новый центр, специализирующийся на защите от БПЛА. Немецкие военные будут оказывать помощь правоохранительным органам в противодействии дронам. Тем не менее, сбивать неустановленные дроны по-прежнему будет запрещено, пока они не угрожают жизни или здоровью граждан. Учитывая, что перехватить дрон другим способом попросту невозможно, такие меры вряд ли будут эффективными.

#германия #бпла
Источник: spiegel.de
Сейчас обсуждают

Emperor Of The Universe
06:16
Да чё там метрология, дешёвку тестирует на компьютере которые все повыбрасывали ещё лет 10 или 12 назад. Ну и хоть бы GTX480 там была, жарит как надо, а то GT440 какая-то никчёмная. Так что запомни фр...
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Den Fed
05:57
красный фосфор исключен из списка прекурсоров уже как лет 10
Мизулина направила обращения в ФСБ и МВД в связи с продажей запрещенных товаров на маркетплейсах
Den Fed
05:56
Дурь ... ацетон и пр. растворители с толуолом в продаже почти в любом хозмаге. Соляная кислота продается для чистки унитазов. Серная как электролит в автомагазине.
Мизулина направила обращения в ФСБ и МВД в связи с продажей запрещенных товаров на маркетплейсах
Yurexxx
05:54
При этом трассировка лучей в Dying Light The Beast не проприетарная, а на базе DirectX. Перевод на человеческий язык - не трассировка пути (path tracing).
В Dying Light The Beast появились трассировка лучей и режим «Новая игра+»
Виктор Кузнецов
05:02
Пора уже достроить этот Метросрам - а то уже мне 73 года боюсь не успею проехать.?
В Челябинске возобновляют строительство метротрама - гибрида метро и трамвая
OQtagooi
04:44
Если отодвинуть 27" на хотя бы на метр, то уже нормально для большинства. У меня дома на расстояние до монитора 1,5 метра. Всё прекрасно. :) Да и зрение не у всех идеальное.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Dimon1996
03:54
Вы наверное удивитесь, но там никто ничего не решает. Просто делают то, что им говорят. Решает только один. И он не в думе.
Миронов раскритиковал планы двойного повышения тарифов ЖКХ в 2026 году
Garthar
03:19
Эмм, это все продается практически в любом магазине для стройки и ремонта, но виноваты маркетплейсы ага
Мизулина направила обращения в ФСБ и МВД в связи с продажей запрещенных товаров на маркетплейсах
VRoman
02:05
Да могли бы просто 12+6 и 16+8 делать без интеграшек. Ведь мы все платим за кв.мм. кремния, так пусть расходуют его максимально выгодно. Мощным процам встройка не нужна, дело встройки в офисе, где вес...
Intel может выпустить процессоры Nova Lake с двумя 24 и 20-ядерными плитками и bLLC объёмом 288 МБ
Vorvort
01:29
Отчасти согласен с автором по поводу УГ5. Вот типичный проект на этом движке https://rutube.ru/video/3b72d10c37c2910e7b7fe5c6a2d45c87/ Чтобы получить играбельный fps пришлось включить FSR4. В ремасте...
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
