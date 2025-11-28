Дроны пролетали над военными базами, объектами критической инфраструктуры и промышленными предприятиями

С января по октябрь этого года в Германии зафиксировали полёты около 850 неизвестных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), наблюдавших за объектами критической инфраструктуры, оружейными заводами и военными базами. Об этом сообщает издание Der Spiegel, ссылаясь на отчёт Федерального ведомства уголовной полиции страны.

Согласно отчёту, только 13 октября над военной базой Германии в Гнойене заметили четыре неизвестных БПЛА. На этом объекте немецкие специалисты по противоракетной обороне обучали украинских военных. Ни вооружённые силы, ни правоохранительные органы не смогли перехватить дроны.

Der Spiegel напоминает о том, что на фоне полётов неизвестных БПЛА министр внутренних дел Германии Александр Добриндт планирует усилить защиту от дронов. Для этого Берлин создаст новый центр, специализирующийся на защите от БПЛА. Немецкие военные будут оказывать помощь правоохранительным органам в противодействии дронам. Тем не менее, сбивать неустановленные дроны по-прежнему будет запрещено, пока они не угрожают жизни или здоровью граждан. Учитывая, что перехватить дрон другим способом попросту невозможно, такие меры вряд ли будут эффективными.