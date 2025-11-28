При этом сложно говорить о том, что помощь существенно решит ситуацию

В следующем году Европейская комиссия окажет экономическую помощь странам Балтии (Литве, Латвии и Эстонии) за ущерб, который они понесли после введения санкций против России. Отмечается, что регион особенно сильно пострадал из-за спада туризма, инвестиций и краха трансграничной торговли с соседним государством на востоке.

Ответственным за реализацию плана является европейский комиссар по региональной политике, сплочению и развитию регионов Раффаэле Фитто, который планирует обсудить с балтийскими странами список их пожеланий, способный «оживить» экономику государств. При этом, как подчёркивает издание Politico, любая внеплановая помощь странам Балтии, которую может оказать Европейский союз, будет незначительной, учитывая масштаб проблемы и идущий на спад семилетний бюджет сообщества.

Европейский союз ввёл против России 19 санкционных пакетов и уже работает над следующим. Все пакеты санкций были поддержаны странами Балтии, которые в результате тоже понесли потери, ведь их экономика в значительной мере зависела от российского туризма и бизнеса.

«Люди, у которых были трансграничные связи с экономическими последствиями, утратили их», – сказал министр финансов Эстонии Юрген Лиги в интервью Politico.

Эстонский министр считает, что его страна понесла наибольший ущерб, поскольку санкции привели к проблемам с инвестициями и рабочими местами. Ожидается, что ВВП Эстонии в этом году вырастет только на 0,6%.