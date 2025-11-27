Не прошло и месяца, как БМП признали пригодной к использованию

Несколько недель назад была новость о достижении боевой машины пехоты (БМП) Ajax состояния начальной оперативной готовности, что позволило Министерству оборону Великобритании начать её использование для дальнейших испытаний. Однако, как пишет издание The Times, в этом же месяце британское оборонное ведомство прекратило использовать БМП из-за обнаруженных проблем.

После недавних учений часть солдат, управлявших Ajax, пожаловались на ухудшение здоровье: сильный тремор, головные боли, шум в ушах и потеря равновесия. На фоне этих жалоб командование приняло решение приостановить использование БМП по крайней мере на две недели, чтобы провести расследование.

Предполагается, что причина, по которой целый взвод был отправлен на больничный, заключается в проблемах с шумом – избыточный шум и вибрации внутри БМП критичны для здоровья человек при длительном воздействии. Об этой проблеме военным было известно ещё в 2021 году, но тогда командование видело возможность решить проблем с помощью специальных наушников. По всей видимости, наушники не смогли решить более глубокую проблему в конструкции БМП Ajax.

Пока непонятно, что ждёт дальше проект по разработке БМП Ajax, но в него были вложены сотни миллионов фунтов стерлингов. Разработчики обещали решить все проблемы, хотя правительство уже в 2020-х осознало, что вряд ли получится. Тем не менее, проект никто не отменил, поскольку в разработку были вложены значительные средства и уже запланирована закупка 589 БМП данного типа.