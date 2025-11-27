Сайт Конференция
Блоги
Nacvark
Правительство США направит в Вашингтон 500 военных из-за стрельбы недалеко от Белого дома
В ходе перестрелки тяжёлые ранения получили двое военных

Вчера ночью по московскому времени в Вашингтоне (округ Колумбия) произошла стрельба недалеко от Белого дома, в результате которой ранения получили двое военнослужащих Национальной гвардии США. Через некоторое стало известно, что военные скончались из-за тяжёлых ранений.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что на фоне произошедшего инцидента было принято решение направить в Вашингтон ещё 500 военнослужащих Национальной гвардии. По словам Хегсета, об этом попросил лично американский президент Дональд Трамп. На месте происшествия уже работают сотрудники Федерального бюро расследований США. Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя ситуация, подчеркнул, что власти не знают мотив стрелявшего.

На прошлой неделе федеральный судья США постановил, что Пентагон незаконно разместил войска Национальной гвардии в Вашингтоне. По мнению судьи, развёртывание внутренних войск можно привести к опасному или смертельному столкновению, которое повлечёт за собой «катастрофические последствия для общественной безопасности».

#сша #белый дом
Источник: cnn.com
