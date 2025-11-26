Южнокорейская компания поставляет Таллину артиллерию и РСЗО

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, чьи слова приводит Эстонское Эстонское национальное телерадиовещание (ERR), заявил, что предложил южнокорейской компании Hanwha организовать производство оружия на эстонских территориях. Компания поставляет эстонской армии артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Эстонский министр подчеркнул, что Эстония имеет свои преимущества в качестве производственной площадки, поскольку у страны развитая портовая инфраструктура. Певкур считает, что Hanwha могла бы создать на эстонских территориях центр производства и обслуживания компонентов вооружения. Как уточняет издание ERR, этот вопрос уже обсуждался, но другие страны (Польша) опередили Эстонию, поэтому теперь они производят южнокорейское оружие.

Несмотря на это, Таллин по-прежнему предлагает южнокорейской компании организовать производство того оружия, которое не производят в соседних для Эстонии государствах. Сейчас переговоры сосредоточены вокруг РСЗО K239 Chunmoo, приобретённых эстонской армией. Hanwha готовы наладить сотрудничество с местной промышленностью и начать производство боеприпасов для РСЗО в Эстонии, но о совместном производстве самих систем пока речи не идёт.