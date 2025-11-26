Французская армия уже использует немецких овчарок, но теперь решила испытать возможности роботов

Вооружённые силы Франции в социальных сетях сообщили о проведении испытаний, в ходе которых задействовали собак породы немецкая овчарка, а также их роботизированную версию – наземный дрон Vision 60 от американской компании Ghost Robotics. Испытания проводились 132-м кинологическим пехотным полком, входящим в состав 1-й дивизии французской армии.

На проведённых испытаниях четвероногие дроны подтвердили свою способность преодолевать ступени, узкие проходы и неровную местность.

Vision 60 может выполнять широкий спектр задач, в том числе в оборонной сфере. Роботы-собаки могут использоваться в целях разведки или обеспечения логистики, а также обнаруживать различные угрозы в зависимости от устанавливаемой модульной нагрузки.

В своём посте Вооружённые силы Франции упомянули Национальную жандармерию (внутренние войска), подчеркнув, что у них тоже есть собаки, но у регулярной армии они «родом из будущего». В ответ официальный аккаунт Национальной жандармерии сообщил, что они сделали свой выбор, и он в пользу настоящих собак.