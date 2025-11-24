Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на источники в силовых структура Курдистана

Силы безопасности Курдистана (федеральный регион в составе государства Ирак) открыли огонь по беспилотному летательному аппарату (БПЛА), пролетающему недалеко от крупного месторождения газа Хор Мор (Khor Mor). Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источники в курдских силах безопасности.

По данным издания, в результате инцидента ущерб месторождению не нанесён. Беспилотник приблизился к одному из крупнейших в стране газовых месторождений, поэтому курдские военные восприняли его как угрозу и открыли огонь, чтобы не подпустить к объекту. При этом нет информации о том, был ли сбит БПЛА. Из-за угрозы неизвестного БПЛА на месторождении зазвучали сирены, а сотрудники компаний, занимающихся разведкой, переместились в безопасные зоны.

Месторождение Хор Мор принадлежит компании Pearl Petroleum, которая управляется Dana Gas из Объединённых Арабских Эмиратов. В 2022 году компании, занимающиеся разработкой месторождения, предпринимали усилия по расширению добычи, но два раза их работы были сорваны из-за ракетных обстрелов. Практически ежегодно месторождение сталкивается с угрозами со стороны ракет или БПЛА, из-за чего временно приостанавливает работу. Запасы месторождения Хор Мор оцениваются в сотнях миллиардов кубометров газа.