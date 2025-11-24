По предварительным оценкам, она может охватывать от 10 до 50 тысяч призывников ежегодно

Во Франции могут ввести добровольную военную службу, о которой впервые упомянул президент страны Эмманюэль Макрон в июле этого года. Как сообщает издание Le Figaro, ссылаясь на собственные источники, решение о новом формате военной службы могут принять уже в ближайшие дни, вероятнее всего, на этой неделе в четверг.

По данным издания, французские власти рассматривают различные сценария, включая призыв от 10 до 50 тысяч человек в год. При этом окончательные цифры будут формироваться исходя из личной инициативы граждан. Срок службы будет равен 10 месяцев, каждый из которых будет сопровождаться символической платой в несколько сотен евро. Задачей добровольной военной службы будет подготовка резервистов на случай объявления мобилизации.

В материале издания приводятся слова представителя Министерства обороны Франции Алиса Руфо, который отказался комментировать продолжительность и оплату добровольной военной службы. Однако он упомянул, что «работа в этом направлении ведётся», то есть сама концепция добровольной военной службы находится на повестке дня правительства Франции.

Le Figaro акцентирует внимание на том, что идея возрождения добровольной военной службы имеет поддержку не только правящей партии, но и оппозиции, включая ультраправое движение «Национальное объединение». Некоторые политические движения испытывают осторожность в этом направлении, желая сохранить профессиональную армию из контрактных военных, но допускают добровольную службу.