Он сочетает в себе артиллерийское и ракетное вооружение

Вооружённые силы Польши получили первый зенитный ракетно-артиллерийский комплекс PILICA малой дальности, разработанный на территории страны. Об этом сообщает объединение польского оборонно-промышленного комплекса Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) в своих социальных сетях.

PILICA была передана подразделению противовоздушной обороны в Бытоме (Силезское воеводство), которое теперь является эксплуатантом первого из шестнадцати запланированных к производству ЗРК. Переданный ЗРК может использоваться для перехвата низкоскоростных целей: беспилотников, крылатых ракет, вертолётов и самолётов.

ЗРК PILICA сочетает в себе артиллерийское и ракетное вооружение. Основа комплекса состоит из шести зенитных установок, включая 23-мм пушки ZUR-23-2KG Jodek-G со скорострельностью до 2 тысяч выстрелов в минуту, а также дополнительных слотов под установку пусковых модулей для зенитных ракет класса «земля – воздух» Piorun и Grom. Комбинированный подход позволяет поражать цели как на ближней (до 6 километров), так и сверхмалой (до 3 километров) дистанции.