Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Rheinmetall планирует продать более 6 тысяч БМП KF41 Lynx по всему миру
Пока непонятно, насколько эти амбиции воплощаемы в жизнь

Компания Rheinmetall (Германия) видит рыночный потенциал для продажи более шести тысяч боевых машин пехоты (БМП) KF41 Lynx по всему миру. Об этом сообщает издание Hartpunkt, приводя слова генерального директора немецкого концерна Армина Паппергера.

Глава немецкого концерна считает БМП KF41 Lynx, представленный в 2018 году, новой «звездой». Он прогнозирует потенциал для продажи этих бронемашин на восьми рынках, два из которых уже освоены – Италия и Венгрия. При этом Паппергер указывает на возможность продажи США до 3,8 тысячи немецких БМП, в то время как Италия может приобрести 1050 бронемашин.

Пока непонятно, насколько эти амбиции воплощаемы в жизнь, поскольку Армин Паппергер не предоставил конкретные сроки выхода на тот или иной рынок. Помимо этого, Hartpunkt акцентируют внимание на ряде ошибок, которые допустил Паппергер во время своего выступления. Так, например, глава Rheinmetall перепутал Индонезию с Польшей, говоря о приобретении страной KF41 Lynx, а также сообщил о подписании контракта с Румынией на поставку БМП, хотя в Бухаресте это опровергли.

Стоимость одного БМП KF41 Lynx составляет 10 миллионов долларов. Италия, планирующая приобрести более 1 тысячи БМП, может потратить на этот контракт 16 миллиардов долларов. Таким образом, если Rheinmetall действительно удастся продать 6 тысяч KF41 Lynx, компании удастся заработать более 60 миллиардов долларов

#германия #rheinmetall #kf41 lynx
Источник: hartpunkt.de
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
18
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
1
Учёные определили точный момент засыпания мозга
+
Россия теряет второе место в мировом рейтинге экспорта оружия
3
The National Interest: российская гидроакустическая система «Гармония» сделает океаны «прозрачными»
+
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
4
Poco F8 Pro оснастят 6,59-дюймовой AMOLED-панелью и 50-Мп перископическим телеобъективом
2
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
+
На спутниковых фото обнаружены десятки древних ловушек для викуний в чилийских Андах
+
Телескоп «Уэбб» предположительно обнаружил первые звёзды во Вселенной
+
В Дубае Су-57 во время полёта показал макеты ракет Х-58УШК и РВВ-МД
+
Археологи обнаружили в Польше созданный 2300 лет назад трепанационный инструмент
+
Канада в десять раз увеличит вклад в проекты Европейского космического агентства
+
Microsoft уведомляет клиентов о возможных рисках при использовании ИИ-агентов в Windows
+
Цены на электроэнергию в Германии взлетели на 58% за один день
1
BYD может представить в Европе очень компактный и доступный электромобиль Racco
+
Крупные российские банки хотят добиться отмены скидок на маркетплейсах Ozon, WB и «Яндекс Маркет»
5
В Дубае впервые показали бомбу ВКС РФ для поражения подземных командных пунктов УПАБ-1500ТВ-Э
+
Nvidia выпускает хотфикс для устранения проблем с fps в играх после обновления Windows
2
NVIDIA выпускает срочное исправление GeForce Hotfix 581.94 из-за снижения FPS в играх на Windows 11
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
116
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
14
Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
+
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3

Сейчас обсуждают

Сергей Иншаков
07:08
Главное чтобы интел как положено начпокал все хламудэ🥱
Intel Core Ultra 7 270K Plus и Ultra 5 250K Plus семейства Arrow Lake Refresh получат больше ядер
Андрей Жуков
06:22
Вобщем целый год без ОЗУ. Как недавно с видеокартами от майнинга.
MLID: Проблемы в поставках памяти DDR5 будут продолжаться до декабря 2026 года
El Grechko
05:40
Обещают одно преимущество перед ПК - поддержку CEC, говорят аппаратная модификация потребовалась, так что просто аналог ты не соберёшь. О преимуществах перед консолями и говорить нечего, всё-таки библ...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
HP91
05:28
гляди и в 2100 году уже будет эксплуатироваться)
Импортозамещённый МС-21 совершил пока лишь 7,8% сертификационных полётов
Anton Demenchuk
03:44
На практике, если вдруг произойдет заморозка, выглядеть будет так. Укры будут обстреливать в наглую, а вся гейропа кричать что это мы нарушаем. Идиоты.
Великобритания готова потратить $130 млн на развёртывание войск на территории Украины
Roditch
01:51
Лимит мощности повышен до 800 Вт, в сервисах объявлена неделя RTX5090...
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
Vlud Karo
01:36
сделать андвервольт и возмжно уложиться на 3гц по ядру и3 гц по памяти
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
Vlud Karo
01:34
только вот теперь, если повер лимит ставить 50 %, карта жрет всетаки 400 ват, как и на деф биосе 69 поверлимита, но уже 380ватт из коннектора, а 20 ват из слота, все остальное так же 20-25 ватт на с...
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
Vlud Karo
01:28
Спасибо. полет нормальный на обычной без ОС версии Palit 5090. появилась регулировка каждой вертушки и максимум по спидометру в майнинге это 650 ват и 3000гц по ядру без разгона памяти, а с разгоном ...
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
Den Fed
00:53
сбиватель монет ....
Британские эсминцы получат способное уничтожить монету на расстоянии километра лазерное оружие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter