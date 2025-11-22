Пока непонятно, насколько эти амбиции воплощаемы в жизнь

Компания Rheinmetall (Германия) видит рыночный потенциал для продажи более шести тысяч боевых машин пехоты (БМП) KF41 Lynx по всему миру. Об этом сообщает издание Hartpunkt, приводя слова генерального директора немецкого концерна Армина Паппергера.

Глава немецкого концерна считает БМП KF41 Lynx, представленный в 2018 году, новой «звездой». Он прогнозирует потенциал для продажи этих бронемашин на восьми рынках, два из которых уже освоены – Италия и Венгрия. При этом Паппергер указывает на возможность продажи США до 3,8 тысячи немецких БМП, в то время как Италия может приобрести 1050 бронемашин.

Пока непонятно, насколько эти амбиции воплощаемы в жизнь, поскольку Армин Паппергер не предоставил конкретные сроки выхода на тот или иной рынок. Помимо этого, Hartpunkt акцентируют внимание на ряде ошибок, которые допустил Паппергер во время своего выступления. Так, например, глава Rheinmetall перепутал Индонезию с Польшей, говоря о приобретении страной KF41 Lynx, а также сообщил о подписании контракта с Румынией на поставку БМП, хотя в Бухаресте это опровергли.

Стоимость одного БМП KF41 Lynx составляет 10 миллионов долларов. Италия, планирующая приобрести более 1 тысячи БМП, может потратить на этот контракт 16 миллиардов долларов. Таким образом, если Rheinmetall действительно удастся продать 6 тысяч KF41 Lynx, компании удастся заработать более 60 миллиардов долларов