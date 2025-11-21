Об этом сообщает местное издание Kyodo News со ссылкой на информированные источники

Япония впервые экспортировала в США ракеты-перехватчики PAC-3, произведённые по американской лицензии, для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает местное издание Kyodo News, ссылаясь на информированные источники.

По данным издания, поставка была осуществлена в рамках просьбы Вашингтона, который хочет восполнить собственные запасы зенитных ракет Patriot, истощённые в результате поставок Украине. В материале издания напоминают о том, что в Японии действуют строгие ограничения на экспорт оружия, но в 2023 году они были ослаблены.

Не уточняется, какое именно количество PAC-3 было поставлено в США. При этом источник издания в лице представителя Министерства обороны Японии подчеркнул, что поставляемые Пентагону ракеты не будут использоваться никем, кроме американской армии.

Производством PAC-3 в Японии занимается компания Mitsubishi Heavy Industries. Нет точных официальных данных о производственных объёмах, но в прошлом году уровень ежегодного производства японских ракет для Patriot оценивался в 30 единиц с планами по увеличению показателя до 100 зенитных ракет.