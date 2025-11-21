Сайт Конференция
Nacvark
Япония впервые поставила США ракеты для ЗРК Patriot
Об этом сообщает местное издание Kyodo News со ссылкой на информированные источники

Япония впервые экспортировала в США ракеты-перехватчики PAC-3, произведённые по американской лицензии, для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает местное издание Kyodo News, ссылаясь на информированные источники.

По данным издания, поставка была осуществлена в рамках просьбы Вашингтона, который хочет восполнить собственные запасы зенитных ракет Patriot, истощённые в результате поставок Украине. В материале издания напоминают о том, что в Японии действуют строгие ограничения на экспорт оружия, но в 2023 году они были ослаблены.

Не уточняется, какое именно количество PAC-3 было поставлено в США. При этом источник издания в лице представителя Министерства обороны Японии подчеркнул, что поставляемые Пентагону ракеты не будут использоваться никем, кроме американской армии.

Производством PAC-3 в Японии занимается компания Mitsubishi Heavy Industries. Нет точных официальных данных о производственных объёмах, но в прошлом году уровень ежегодного производства японских ракет для Patriot оценивался в 30 единиц с планами по увеличению показателя до 100 зенитных ракет.

#сша #япония #patriot #pac-3
Источник: english.kyodonews.net
Сейчас обсуждают

AndreySE-VL
06:36
Як диты )) Молдавия граничит с двумя странами: Румынией и Украиной. Неужели сложно понять откуда дровишки ))
На границе Румынии и Молдавии задержали грузовик с ПЗРК «Игла» и ПТРК «Корнет»
ФельдшеR
06:01
Пусть будет. Электроника не предмет первой необходимости. Но кому что надо - все равно купят. При СССР была очень хорошая, может со временем и РФ подтянется.
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
valderm
05:50
очередные влажные мечты?
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
ФельдшеR
05:48
Ты про США? У них там один пенсионер с налогами и поборами скоро в дурку ляжет.
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
ФельдшеR
05:29
Зюстакс, для долбоебов и нищих жопошников как ты, память по одной планке продают. Подорожало в 2 раза - бери одну! "107 593 рубля, совсем недавно за такую стоимость можно было собрать топовый игрово...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
ФельдшеR
05:18
Может и лучше, но не читабельно.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Dreere Dreere
04:03
У меня 13600k с ddr4 на 4300 cl 16 1:1 и 7900 xtx играю в 2к. Играю в arc raiders 130 - 200 fps.
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Всеволод Мекряков
03:43
Почему все машину обсуждают, а не более интересные устройства которая представила вэлв, а именно стим контроллер 2 и VR шлем фрейм?
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Windmark_
03:15
Асрок так себе конторка. Но начинка у них жирнющая .
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
Windmark_
03:08
Когда не умеешь ничего создавать , вводишь налоги и поборы
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
