Всего было заказано две единицы FAC 50

На этой неделе турецкая судостроительная компания Dearsan осуществила спуск на воду быстроходного ракетного катера MAC 50 (Missile Attack Craft), построенного специально для Военно-морских сил Катара. Суммарно страна заказала у верфи два быстроходных катера.

Строительство первого катера началось в феврале 2024 года, то есть путь к спуску готового судна на воду занял менее двух лет. Катарские ВМС буду использовать его для патрулирования территориальных вод, разведки, проведения поисково-спасательных миссий, борьбы с пиратством и перевозкой контрабанды.

MAC-50 имеет длину 50 метров и ширину 9 метров. Максимальная скорость катера составляет 36 морских узлов, а дальность плавания – до 1 тысячи морских миль (около 1,8 тысячи километров). Силовая установка катера состоит из трёх дизельных двигателей с водомётами. Ракетный катер является носителем противокорабельных ракет ÇAKIR и зенитных ракет Sungur производства турецкой компании Roketsan. В качестве вспомогательного оружия используются пулемёты калибра 12,7-мм и 40-мм артиллерийская пушка итальянского производства. Вооружение MAC-50 позволяет катеру наносить удары по судам противника, а также отражать атаки с воздуха.