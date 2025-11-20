Разрешение получили две компании, принадлежащие правящим семьям ближневосточных стран

США предоставили разрешение на экспорт передовых полупроводников компаниям, расположенным в Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на американское министерство финансов.

Получателями американских чипов станут компании G42 (ОАЭ) и Humain (Саудовская Аравия). Обе компании принадлежат ключевым чиновникам ближневосточных стран, что де-факто делает их подконтрольными правящим режимам. Объём разрешённого экспорта равен 35 тысяч чипам, эквивалентным Nvidia Blackwell.

Министерство финансов США утверждает, что принятое решение будет способствовать сохранению доминирующего положения Вашингтона в технологической сфере, включая разработки, связанные с развитием искусственного интеллекта. Необходимо подчеркнуть, что США ограничивают экспорт передовых технологических разработок странам, которых не считают ключевыми партнёрами.

Решение о предоставлении США разрешения на экспорт передовых полупроводников было принято на фоне недавнего визита наследного принца Садовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Вашингтон, где он встретился с американским президентом Дональдом Трампом, обсудив в том числе технологическое сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.