Операция «Горизонт» позволит противодействовать диверсиям на железной дороге

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о начале операции «Горизонт», в рамках которой будет привлечено 10 тысяч военнослужащих к защите критической инфраструктуру, включая железную оборону. Операция направлена на предотвращение диверсионных атак на польских территориях.

Оборонное ведомство воспользуется оперативными силами и территориальной обороны для организации патрулирования железной дороги. Военные будут использоваться различную военную технику, а также инструменты на основе искусственного интеллекта. Судя по опубликованным видео, в ходе патрулирования задействованы FPV-дроны, а также квадроциклы для быстрого перемещения личного состава.

Не уточняется, будут ли предпринимаемые меры регулярными или операция «Горизонт» имеет определённые сроки проведения.

Несколько дней назад в Польше начали расследовать инциденты, классифицированные как диверсии на железнодорожной инфраструктуре, в результате которых были нарушены важные логистические маршруты. Позже в Министерстве обороны страны объявили о привлечении сил территориальной обороны к патрулированию железной дороги.