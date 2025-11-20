Контракт получила латвийская компания Origin Robotics

Министр обороны Бельгии Тео Франкен, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что в понедельник было подписано соглашение с латвийской компанией Origin Robotics на поставку бельгийским вооружённым силам дронов-перехватчиков Blaze, которые будут использоваться для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Решение о приобретении дронов-перехватчиков латвийского производства принято в рамках выделенного финансирования размером 50 миллионов евро. Не уточняется, сколько средств было потрачено на контракт с Origin Robotics.

Бельгийский министр анонсировал инвестирование Брюсселем 500 миллионов евро в масштабный пакет, направленный на получение новых возможностей по борьбе с БПЛА. При этом также остаётся непонятным, в какие сроки будет осуществлена закупка. Инвестиции Бельгии в возможности по противодействию БПЛА связаны с недавними инцидентами, в ходе которых в воздушном пространстве страны были обнаружены неизвестные дроны. Власти страны утверждают, что дроны пролетали над военными объектами, выявляя расположение складов с боеприпасами и места дислокации истребителей F-35.