Были открыты КПП «Мядининкай» и «Шальчининкай»

Правительство Литвы возобновило работу контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией, открыв пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» для проезда транспортных средств. Об этом сообщает белорусское издание БелТА, чьи корреспонденты провели репортаж на границе.

Решение об открытии КПП на границе с Белоруссией было принято литовскими властями ещё вчера. Министр внутренних дел страны Владислав Кондратович утверждает, что ситуация на границе изменялась и позволяет Вильнюсу возобновить работу пунктов пропуска. В материале БелТА говорится, что застрявшие на границе водители были заблаговременно уведомлены своими компаниями об открытии границы, поэтому вчера начали подготовку к проезду.

Несколько недель назад была новость о том, что власти Литвы планируют потребовать от правительства Белоруссии компенсацию за задержку грузовиков на границе. После закрытия литовских КПП в Минске приняли решение запретить движение грузовиков и полуприцепов, зарегистрированных в Литве и Польше, из-за чего на белорусских территориях осталось свыше одной тысячи литовских грузовиков и полуприцепов. Вышеупомянутый министр Кондратович, анонсируя открытие КПП на границе, отметил, что такое решение также позволит литовскому грузовому транспорту покинуть территорию Белоруссию.