Речь идёт о включении немецкой системы ПВО в сеть, объединяющую корабли США и их союзников

Компании Diehl Defence (Германия) и Lockheed Martin (США) подписали соглашение, в рамках которого планируют объединить возможности в области противовоздушной обороны для международных программ, связанных с использованием надводных боевых кораблей по всему миру. Основная цель сотрудничества – изучение возможности интеграции зенитно-ракетных комплексов IRIS-T в боевую систему Aegis.

Aegis используется надводными кораблями США и их союзников для создание единой сети радаров обнаружения и средств поражения, позволяющей совместными усилиями противостоять угрозам в воздухе. Интеграция IRIS-T в эту систему откроет немецким ракетам новые возможности, включая потенциал к расширению стран-эксплуатантов среди союзников США.

«Сочетание этих возможностей может предоставить военно-морским силам по всему миру превосходное решение для защиты своих флотов от угроз с воздуха», – говорится в пресс-релизе.

Diehl Defence и Lockheed Martin также изучат возможность интеграции ракет IRIS-T с контейнерной системой вертикального пуска Mk 41, которая устанавливается на борту надводных кораблей для запуска широкого спектра ракет: зенитные SM-1, SM-2, SM-3, SM-6, RIM-7 Sea Sparrow, RIM-162 ESSM, а также крылатой ракеты BGM-109 Tomahawk.