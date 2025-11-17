В настоящее время планы по закупкам этих самолётов отсутствуют

Правительство Германии не планирует приобретать у США дополнительные истребители F-35 в настоящее время. Об этом сообщает издание Hartpunkt, ссылаясь на ответ Министерства обороны Германии на парламентский запрос депутата Бундестага Жанны Диллшнайдер из Комитета по обороне и подкомитета по вопросам вооружений.

В материале издания акцентируют внимание на том, что немецкий депутат интересовалась позицией правительства по F-35 в контексте закупок на следующий год. Таким образом, ответ немецкого оборонного ведомства говорит об отсутствии намерений приобретать истребители именно в 2026 году. Не исключено, что до конца десятилетия военные всё же закажут новые F-35.

Hartpunkt допускает, что отказ приобретать дополнительные F-35 может быть связан с внутренними разногласиями Франции и Германии по программе FCAS. Французские власти были обеспокоены тем, что немецкое правительство заказывает американские самолёты, хотя есть необходимость сконцентрировать все усилия на собственной программе. Объявление Берлином каких-либо закупок американских истребителей могло бы обострить ситуацию.

Стоит напомнить, что в октябре издание Der Spiegel писало о планах Германии приобрести дополнительные истребители F-35. Позже в Министерстве обороны страны опровергли эту информацию, подчеркнув, что пока не рассматривают увеличение своего парка американских истребителей.