Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Германия не планирует заказывать дополнительные истребители F-35 в 2026 году
В настоящее время планы по закупкам этих самолётов отсутствуют

Правительство Германии не планирует приобретать у США дополнительные истребители F-35 в настоящее время. Об этом сообщает издание Hartpunkt, ссылаясь на ответ Министерства обороны Германии на парламентский запрос депутата Бундестага Жанны Диллшнайдер из Комитета по обороне и подкомитета по вопросам вооружений.

В материале издания акцентируют внимание на том, что немецкий депутат интересовалась позицией правительства по F-35 в контексте закупок на следующий год. Таким образом, ответ немецкого оборонного ведомства говорит об отсутствии намерений приобретать истребители именно в 2026 году. Не исключено, что до конца десятилетия военные всё же закажут новые F-35.

Hartpunkt допускает, что отказ приобретать дополнительные F-35 может быть связан с внутренними разногласиями Франции и Германии по программе FCAS. Французские власти были обеспокоены тем, что немецкое правительство заказывает американские самолёты, хотя есть необходимость сконцентрировать все усилия на собственной программе. Объявление Берлином каких-либо закупок американских истребителей могло бы обострить ситуацию.

Стоит напомнить, что в октябре издание Der Spiegel писало о планах Германии приобрести дополнительные истребители F-35. Позже в Министерстве обороны страны опровергли эту информацию, подчеркнув, что пока не рассматривают увеличение своего парка американских истребителей.

#сша #германия #f-35
Источник: hartpunkt.de
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Целевые санкции могут существенно затормозить производство российских истребителей
4
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
21
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
10
Россия строит компактный термоядерный реактор ТРТ со сверхпроводниками
+
С корпуса iPhone 17 Pro Max начала стираться краска после очистки обычной влажной салфеткой
+
Mitsubishi готовит стратегические изменения для рынка США
+
NVIDIA разыгрывает видеокарту GeForce RTX 5090 DOOM: The Dark Ages
+
В Польше назвали коррупцию на Украине сдерживающим фактором оказания европейской помощи
3
Разработчика процессоров для боевой авиации «Элвис» оштрафовали на 50 млн рублей
+
Microsoft заблокировала способ обходной активации Windows KMS38
+
В ходе строительства железнодорожного туннеля в Швеции обнаружены шесть средневековых кораблей
+
В Минске строится рекордный по высоте и этажности небоскрёб Беларуси
+
Пентагон создает маркетплейс оборудования борьбы с беспилотниками
+
Hardware Unvoxed сравнили все поколения видеокарт Nvidia GeForce RTX XX70 в семи актуальных играх
1
Польша и Эстония планируют ежегодно производить до 10 тысяч ракет-перехватчиков Mark 1
2
ДНК-анализ помог раскрыть убийство венгерского герцога спустя 750 лет
+
NASA на следующей неделе предоставит снимки межзвёздного объекта 3I/ATLAS с камеры HiRISE
1
Эксперты предупреждают, что злоумышленники воспользуются новым законом об «охлаждении» SIM-карт
2
Россия завершает подготовку к запуску новой ракеты «Союз-5»
+
В Беларуси планируют построить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции
10

Популярные статьи

Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
32
Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»
2
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
3
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
38
Автоэксперты протестировали обновленную Tesla Model Y 2025 года и отметили её плюсы и минусы
+
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
33
«Поезд на Юму», «Быстрый и мертвый», «Аппалуза»: краткий обзор вестернов
1
О паре сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
+

Сейчас обсуждают

Ohotnik_mur
04:21
Плюс 1 от меня. Полностью верю. Не заслуживает наш автоХлам большого доверия. Гниют машины из за такой кузовной обработки. Друг работал на азлк. Москвичи там делали, кто не знает. Так детали кузовные...
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
32Влад32
04:05
Рискуют
Украина договорилась с Греций о поставках СПГ из США
Garthar
03:52
Главное помнить, зависимость от всех, кроме США это плохо
Целевые санкции могут существенно затормозить производство российских истребителей
Ohotnik_mur
03:47
АвтоВаз раньше был под руководством или присмотром Фиат. Как только закончился присмотр, так стали экономить на всём. И автоВаз превратился в автоХлам. Кузовная обработка. Внешне всё красиво. Из нутри...
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
Данил Левин
02:38
Хочу тебя расстроить, но головой тут не додумался только ты. Ты когда на собеседование идешь, ты стараешься одеться как можно опрятнее, чтобы работодатель ничего плохого о тебе не подумал, или же пре...
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
bretor
02:19
У ATI Rage 2/Pro было базовое преимущество, не в 3D (липовом), а в DOS дровах. 100 Гц в DOS на ЭЛТ. Помню при переходе на Voodoo 3 пришлось попрощаться с IG (вплоть до VM) и искать Win версии Moo2 и W...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
DIP32
02:08
Да, было время. Была куча разных S3 Trio с разным количеством напаянной памяти, с разными видеоконтроллерами, но как клоны близнецы. Был еще совсем древний ISA Trident 9000 с аж 512 кб видеопамяти.) ...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Виталик Вакулин
01:55
Нива с новья сгнила за 5 лет в хлам, списали и отправили в металлолом
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют 9579235472(ak Bernigan) и Чимбала
01:12
Да это опущенный хохол наплевать на него
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют 9579235472(ak Bernigan) и Чимбала
01:04
Шизофреник Берниган решил сменить ник на Главврач -ну у психов такое часто бывает ,они себя чу4вствуют врачами ,хотя и пациенты Суть в том ,что Главврач ПНД тут я один а ты просто клоун клизмированны...
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter