Об этом решении сообщило Министерство обороны Нидерландов

Министерство обороны Нидерландов сообщило, что страны НАТО решили отказаться от приобретения шести самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-7 Wedgetail от американской компании Boeing, которые рассматривались в качестве замены устаревшим E-3 Sentry. Решение обусловлено выходом США из программы, что открывает Европе путь к выбору другого самолёта ДРЛО, например – европейского GlobalEye.

В пресс-релизе нидерландского оборонного ведомства объясняют, что после выхода Вашингтона из программы она утратила «стратегические и финансовые основы». Страны НАТО решили приостановить приобретение самолётов E-7 Wedgetail, но по-прежнему ищут новый самолёт ДРЛО, учитывая вывод из эксплуатации E-3 Sentry к 2035 году.

Государственный секретарь Министерства обороны Нидерландов Гейс Туинман подчеркнул, что выход США из программы демонстрирует важность максимальных инвестиций в европейскую промышленность. Такое заявление в очередной раз указывает на то, что НАТО предпочтёт выбрать европейский ДРЛО, а не американский, поскольку Вашингтон утратил лидерство в этом вопросе.

Ранее издание Hartpunkt уже писало о том, что НАТО может отказаться от приобретения E-7 Wedgetail на фоне отказа США от участия в программе. При этом недавно стало известно, что США всё же окончательно не выходят из программы и продолжат финансировать разработку прототипа самолёта ДРЛО.