Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Компания TAC Armored Vehicles из ОАЭ представила антидроновые решётки для бронетехники
Компании учитывают опыт современных боевых действий

Компания TAC Armored Vehicles (Объединённые Арабские Эмираты) представила новую систему защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – решётки TAC-Q-Net для бронетехники, разработанные с учётом опыта современных боевых действий. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на публикации эмиратской компании.

TAC Armored Vehicles позиционирует Q-NET как «инновационную технологию, не имеющую аналогов в мире». В пресс-релизе компании подчёркивают, что решётка предотвращает повреждение транспортного средства, без значительного увеличения веса. При этом конструкция напоминает обыкновенный физический барьер, препятствующий прямому поражению бронетехники с помощью БПЛА. Разработка TAC Armored Vehicles вряд ли привносит что-то новое на оборонный рынок, но демонстрирует то, как различные компании со всего мира адаптируются к реалиям современных боевых действий, где FPV-дроны стали неотъемлемой частью поля боя, наравне с артиллерией и авиацией.

#оаэ #решетка
Источник: defensenews.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Saab представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне
2
Эксперты National Security Journal назвали российский МиГ-31 самым быстрым истребителем в мире
2
Компания OLARESTECH готовит 3,5-литровый ПК на базе Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5090 Laptop
+
Создатель диспетчера задач Windows назвал причины неприятия 11-й версии даже опытными пользователями
6
Флагманский электромобиль Genesis GV90 впервые показали на видео во время дорожных испытаний
1
В интернете появились изображения оранжевой версии смартфона Samsung Galaxy S26 Plus
+
Субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 обогнал Snapdragon 8 Gen 3 в тесте Geekbench
3
ОАК опубликовала кадры с истребителем пятого поколения Су-57 с открытым основным отсеком вооружения
+
Первый российский антропоморфный робот AIDOL с ИИ упал на сцене во время презентации в Москве
7
Археологи нашли в Германии древнеримский «холодильник» возрастом около 2000 лет
2
В Китае заявили о создании адаптивного авиадвигателя нового поколения
+
Игроки невысоко оценили вышедший сегодня ремастер Sacred 2
2
Hardware Unboxed сравнили Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 7500F в 12 популярных играх
2
BGR: поисковые запросы в Google не являются конфиденциальными
+
CNN: Великобритания прекратила обмен разведданными с США из-за ударов по судам в Карибском бассейне
3
Сербия перевооружается на фоне подготовки Европы к конфликту с Россией
1
В мексиканских джунглях археологи обнаружили космограмму майя возрастом 3000 лет
+
The Telegraph: Конфликт США и Венесуэлы может изменить мировую экономику
1
Российские вкладчики резко переориентировались на валютные депозиты
+
В атмосфере коричневого карлика Wolf 1130C обнаружен указывающий на наличие жизни элемент
1

Популярные статьи

Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
8
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
85
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
54
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
7
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
18
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
79
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
96
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
6
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
+

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
00:49
Ну почему сразу дно? Я же еще не написал блог "Выкинул м2 их системы и стало лучше") Я кстати, перенес рабочий стол на HDD, спасибо за совет
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Владимир Клецов
00:11
Дно пробито))
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Dzhereli
23:52
по низу рынка тут уже вкусный 9700x
AMD официально представила бюджетный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D
Roditch
23:36
За 269 долларов у него будет более дешёвый конкурент в виде R5 9600x, да и R7 9700x будет совсем рядом.
AMD официально представила бюджетный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D
Vorvort
23:35
Интересно как комиссар ООН запоет когда его дети окажутся на кокаине или героине?
Колумбия приостановила любые контакты со службами безопасности США
Алескандр Индустриевич
23:31
Сосун сосков Монтянихи, ты бухой или не насасался?
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
Алескандр Индустриевич
23:30
Ещё один невменяемый.
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
Алескандр Индустриевич
23:28
Кто тебя там шпилит под хвостик, что ты такой невменяемый?
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
Алескандр Индустриевич
23:27
Ты бухой или уо?
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
swr5
23:11
Вот это крутотень. Больше всего интересует SteamOS и возможность превратить любой ПК в Стим машину.
Valve представила VR-гарнитуру Steam Frame, геймпад Steam Controller и новый Steam Machine
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter