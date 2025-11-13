Компании учитывают опыт современных боевых действий

Компания TAC Armored Vehicles (Объединённые Арабские Эмираты) представила новую систему защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – решётки TAC-Q-Net для бронетехники, разработанные с учётом опыта современных боевых действий. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на публикации эмиратской компании.

TAC Armored Vehicles позиционирует Q-NET как «инновационную технологию, не имеющую аналогов в мире». В пресс-релизе компании подчёркивают, что решётка предотвращает повреждение транспортного средства, без значительного увеличения веса. При этом конструкция напоминает обыкновенный физический барьер, препятствующий прямому поражению бронетехники с помощью БПЛА. Разработка TAC Armored Vehicles вряд ли привносит что-то новое на оборонный рынок, но демонстрирует то, как различные компании со всего мира адаптируются к реалиям современных боевых действий, где FPV-дроны стали неотъемлемой частью поля боя, наравне с артиллерией и авиацией.