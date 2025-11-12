Компании Thales и Universal Communication Systems оснастят его современной интегрированной системой управления

На выставке Defense & Security 2025 в Бангкоке (Таиланд, 10 - 13 ноября) компании Thales и Universal Communication Systems объявили о соглашении, направленном на модернизацию таиландского авианосца HTMS Chakri Naruebet с помощью современной интегрированной системы управления.

Компании планируют обеспечить корабль системой, которая свяжет его механическую инфраструктуру с боевым и навигационным оборудованием, бортовыми тренажерами и интерфейсами обучения экипажа. Интегрированная система управления будет адаптирована к «индивидуальным требованиям и значительным размерам корабля». Предполагается, что такая модернизация снизит нагрузку на экипаж и предоставит возможности для автоматизированного принятия решений.

HTMS Chakri Naruebet является единственным имеющимся у Таиланда авианосцем. Корабль сложно назвать боевой платформой, поскольку он крайне редко выходит в море и исключительно в присутствии представителей королевской семьи, из-за чего получил негласное название «королевская яхта». Таиландский авианосец признан самым маленьким среди своего класса (длина 182 метра), а на его борту не базируются самолёты из-за ограниченного бюджета.