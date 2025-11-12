Она будет рассчитана на 10 тысяч человек, но американские войска присутствовать не будут

Издание Bloomberg, ссылаясь на полученные документы, сообщает о рассмотрении Военно-морскими силами США возможности строительства военной базы недалеко от сектора Газа, которая может разместить до 10 тысяч человек личного состава, а также позволит построить офисные помещения общим объёмом 3 тысячи квадратных метров. Отмечается, что американские войска не будут присутствовать на объекте.

В материале издания объясняют, что такая военная база позволит привлечь в регион миротворческие силы из других стран, которые будут наблюдать за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Американское военное командование запросило у компаний прошедших квалификацию, оценку стоимости временной военной базы для вышеописанных целей. Источники издания утверждают, что соответствующий запрос от ВМС США поступил ещё в конце октября, а первые ответы были переданы 3 ноября.

Представитель Центрального командования Армии США Тим Хокинс, чьи слова приводит Bloomberg, подтвердил, что американские военные в настоящее время работают с международными военными партнёрами над разработкой возможных вариантов размещения иностранных войск в качестве миротворческих сил. При этом он подчеркнул, что американские войска не будут развёрнуты в Газе. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что американское правительство пока не одобрило строительство подобной базы, а сама идея – «просто лист бумаги, написанный случайными людьми в армии».

Bloomberg акцентируют внимание на том, что сама идея строительства военной базы, а также контакты с подрядчиками, не являются официальным приглашением к участию в конкурсном отборе. Тем не менее, соответствующие обсуждения всё же ведутся.