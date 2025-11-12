Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
ВМС США рассматривают возможность строительства военной базы рядом с сектором Газа
Она будет рассчитана на 10 тысяч человек, но американские войска присутствовать не будут

Издание Bloomberg, ссылаясь на полученные документы, сообщает о рассмотрении Военно-морскими силами США возможности строительства военной базы недалеко от сектора Газа, которая может разместить до 10 тысяч человек личного состава, а также позволит построить офисные помещения общим объёмом 3 тысячи квадратных метров. Отмечается, что американские войска не будут присутствовать на объекте.

В материале издания объясняют, что такая военная база позволит привлечь в регион миротворческие силы из других стран, которые будут наблюдать за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Американское военное командование запросило у компаний прошедших квалификацию, оценку стоимости временной военной базы для вышеописанных целей. Источники издания утверждают, что соответствующий запрос от ВМС США поступил ещё в конце октября, а первые ответы были переданы 3 ноября.

Представитель Центрального командования Армии США Тим Хокинс, чьи слова приводит Bloomberg, подтвердил, что американские военные в настоящее время работают с международными военными партнёрами над разработкой возможных вариантов размещения иностранных войск в качестве миротворческих сил. При этом он подчеркнул, что американские войска не будут развёрнуты в Газе. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что американское правительство пока не одобрило строительство подобной базы, а сама идея – «просто лист бумаги, написанный случайными людьми в армии».

Bloomberg акцентируют внимание на том, что сама идея строительства военной базы, а также контакты с подрядчиками, не являются официальным приглашением к участию в конкурсном отборе. Тем не менее, соответствующие обсуждения всё же ведутся.

#сша #сектор газа #вмс сша
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы заметили у межзвездного объекта 3I/ATLAS несколько направленных в разные стороны хвостов
4
Dryad Global Maritime Security: Китай заключил тайное соглашение «нефть в обмен на оружие» с Ираном
1
Samsung может поднять цену на выходящий в феврале смартфон Galaxy S26 Ultra
+
В Якутии начинается формирование крупного промышленного кластера на базе месторождения Кючус
+
Археологи нашли следы древней инженерии в болотах Боливии
1
Армия США испытала систему для защиты военных баз от БПЛА
2
Маркетплейсы во время распродаж создают иллюзию выгодных скидок
3
После тайфуна во Вьетнаме были обнаружены останки средневекового корабля
+
Проект по корпусированию чипов «Байкал-М» признан успешным и закрыт из-за дефицита компонентов
1
В «Ростехе» разработали единую систему управления промышленными роботами
+
YouTube не работает с блокировщиками рекламы преимущественно в браузерах на базе Chromium
2
Эксперты National Security Journal назвали российский МиГ-31 самым быстрым истребителем в мире
2
Создатель диспетчера задач Windows назвал причины неприятия 11-й версии даже опытными пользователями
3
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
21
Ноутбуки Apple MacBook Pro M6 Pro и M6 Max получат экраны OLED и обновлённый дизайн
2
«АвтоВАЗ» показал видео с ходовых испытаний нового кроссовера Lada Azimut
4
На заводе «БелДжи» начали собирать первые электрокары Geely EX5
+
ОАК успешно испытала «Суперджет» с ПД-8 в «бассейне» на устойчивость двигателей к воде
+
Китай начал серийное производство нового танка Type 100 с необитаемой башней
1
Saab представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне
1

Популярные статьи

«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
13
Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
4
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
81
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
25
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: встраиваемый винный шкаф, мультистайлер и другие
+
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
17
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
6
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
5
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
57

Сейчас обсуждают

ark-bak
04:48
Просто избавиться от старого хлама, а не любить мозг с unix'ом.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
ark-bak
03:55
Ну выпил робот перед презентацией для храбрости, но слегка перебрал.
Первый российский антропоморфный робот AIDOL с ИИ упал на сцене во время презентации в Москве
ark-bak
03:52
Объем двигателя тоже смогут уменьшить?
Дилеры нашли способ снизить утильсбор на китайские авто
ark-bak
03:50
Напрасная трата денег и времени
Сербия перевооружается на фоне подготовки Европы к конфликту с Россией
Za9c
03:44
Не шмогла. Вся презентация какой-то сюр
Первый российский антропоморфный робот AIDOL с ИИ упал на сцене во время презентации в Москве
syberroma
03:34
Бостон Дайнемикс в голосину ржёт над нашими роботами.
Первый российский антропоморфный робот AIDOL с ИИ упал на сцене во время презентации в Москве
Анна Франскевич
03:11
Проблема в том что настоящие белые программисты уже банально вымерли. Осталась лишь современная зелень, что хочет получать за просто присутствие на рабочем месте, без ответвенности, напряга стрессов ...
Создатель диспетчера задач Windows назвал причины неприятия 11-й версии даже опытными пользователями
b0n3z
02:16
надо просто чистить системник не переставая, всё время пока находишься рядом
Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
Dimon1996
02:12
Да ладно! Никогда такого не было, и вот опять! (c)
Маркетплейсы во время распродаж создают иллюзию выгодных скидок
Dimon1996
02:05
У нас в России это не актуально, тут у всех "премиум" без рекламы :) Другое дело, что роскомпозор жизнь людям портит своими блокировками. Но и это тоже легко фиксится.
YouTube не работает с блокировщиками рекламы преимущественно в браузерах на базе Chromium
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter