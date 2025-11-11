Оборонное ведомство предлагает долгосрочное сотрудничество тем компаниям, которые готовы предоставить работающее решение

На сайте Министерства обороны Нидерландов сообщается о старте программы Counter Strike Drone Challenge, в рамках которой военные ищут компании, готовые предоставить эффективное средство противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Отмечается, что предлагаемые возможности должны быть не одним продуктом, а комплексом решений, работающих на практике – новые способы обнаружения, идентификации или нейтрализации дронов.

Нидерландское оборонное ведомство планирует получить решение, которое позволит нейтрализовать дрон как можно быстрее, даже если он находится за пределами бельгийских территорий. В пресс-релизе оборонного ведомства объясняют, что стремления предотвратить угрозы со стороны БПЛА являются задачей государства.

Со своей стороны Министерство обороны Нидерландов предлагает компании, предоставившей эффективное решение, долгосрочное сотрудничество для продолжения совместных разработок средств противодействия БПЛА. Counter Strike Drone Challenge инициирована при поддержке государственной платформы Defpot, которая объединяет правительство, промышленность, финансовые учреждения и научные институты для обсуждения способов ускорения разработки и финансирования инновационных продуктов.

Инициатива по поиску защиты от БПЛА была запущена на фоне недавних инцидентов с неопознанными дронами в воздушном пространстве стран Европы, обнаружение и нейтрализация которых зачастую была затруднена имеющимися у местных властей средствами.