Самолёт отправлялся в другое государства для участия в спасательной миссии, но потерпел крушение в штате Флорида

Утром в понедельник в городе Корал-Спрингс (штат Флорида) потерпел крушение двухтурбовинтовой самолёт Miami Chopper 4 (Beechcraft King Air), вылетевший из аэропорта Форт-Лодердейл на Ямайку для участия в спасательной операции после урагана «Мелисса».

Miami Chopper 4 повредил забор и деревья на заднем дворе одного из домов в районе Корал-Спрингс, после чего рухнул в искусственный пруд. Экстренные службы перекрыли часть улиц, чтобы провести работы на месте происшествия. Местные жители сообщили спасателям, что услышали взрыв и почувствовали запах горящего топлива, распространившийся по всему району. На данный момент нет информации о том, сколько человек находилось на борту самолёта и есть ли пострадавшие. При этом очевидцы сообщают о раненых в результате крушения.