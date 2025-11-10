Президент страны не утвердил повышение сотрудников в звании, в то время как правительство заблокировала его встречу с представителями разведки

На прошлой неделе в Польше должна была пройти церемония повышения в звании сотрудников Агентства внутренней безопасности и Службы внешней разведки. Речь шла о назначении 136 офицеров спецслужб, которые не получили повышение из-за политических рсзрогалсий.

Традиционно назначения происходят за некоторое время до Дня независимости Польши (11 ноября), но президент страны Кароль Навроцкий не подписал соответствующий указ. Об этом сообщил на своей странице премьер-министр страны Дональд Туск, подчеркнув, что глава государства продолжает конфликтовать с правительством.

Кароль Навроцкий опубликовал ответный пост в X, где прояснил ситуацию. По его словам, Туск забыл упомянуть, что правительство запретило ему встречаться с руководителями спецслужб, а это, по его мнению, является попыткой использовать соответствующие структуры в целях политической борьбы. Навроцкий добавил, что его встречи с представителями спецслужб, где должны были оговариваться вопросы безопасности, также были отменены.

Действующее правительство Польши опирается на сложившуюся практику при предыдущем президента Анджее Дуде, с которым у правительства тоже были разногласия и он также отсутствовал на встречах с представителями спецслужб. Тем не менее, экс-президент всё же не препятствовал назначению офицеров спецслужб.