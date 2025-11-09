Социалистическое правительство отказывало компании в предоставлении лицензии, но смена власти изменила ситуацию

В ноябре новым президентом Боливии был избран Родриго Пас, который обещал населению полный отказ от текущего курса в пользу возвращения исторических связей с США. Приход Паса к президентству ознаменовал конец 20-летнему правлению социалистической партии Movimiento al Socialismo. Среди обещаний нового главы государства – обеспечить населению доступ к высокоскоростному спутниковому интернету Starlink.

Как сообщает Государственный департамент США, ссылаясь на слова Родриго Паса, новоизбранный боливийский президент согласился предоставить руководству Starlink лицензию на работу в стране. Решение является ещё одним шагом нового правительства к восстановлению связей с США, а также отказу от жёсткого государственного контроля и регулирования.

В материале издания напоминают о том, что в Боливии существуют трудности с доступом в интернет, особенно в отдалённых районах страны. Появление спутникового интернета может исправить ситуацию, в частности, в лесах Амазонки, где отсутствует доступ к интернету.

Ранее издание The New York Times писало о том, что власти Боливии отказываются предоставлять Starlink лицензию на осуществление деятельности, опасаясь неконтролируемой конкуренции. Боливийское правительство пыталось договориться о государственном участии в работе Starlink на территории страны, но Илон Маск отверг такой формат сотрудничества.