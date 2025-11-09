Страны пытаются защитить российские НПЗ, играющие важную роль в производстве топлива

В Румынии и Болгарии действуют нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), принадлежащие российской компании «Лукойл», которая попала под санкции США. Американские власти требуют от Европы решить вопрос с российскими активами предприятий, предоставляя им отсрочку от санкций.

Как сообщает издание Politico, власти обеих стран стремятся сохранить работу этих НПЗ, поскольку они имеют важную роль для местного рынка. На долю НПЗ в Болгарии приходится 80% внутреннего рынка, в то время как аналогичное предприятие в Румынии покрывает 20% потребности в топливе, а также обеспечивает экспорт в Молдавию.

По данным Politico, в Болгарии уже приняли закон, позволяющий назначать руководство НПЗ. Помимо этого, рассматривается возможность национализации предприятия. Аналогичные меры рассматривают и в Румынии, но Бухарест считает это «крайним вариантом». Страны намерены получить дополнительную отсрочку от санкций, чтобы решить вопрос с НПЗ, принадлежащим «Лукойл», без национализации активов.

Министр энергетики Румынии Богдан-Груя Иван в комментарии изданию подчеркнул, что страна готова к любым оперативным действиям, чтобы достичь своей цели – сохранить экономическую эффективность и прекратить финансирование России. Международная энергетическая группа Gunvor уже пыталась приобрести зарубежные активы «Лукойл», но Министерство торговли США раскритиковало возможную сделку, обвинив компанию в тесных связях с Россией. Компания отозвала запрос на приобретение активов, поскольку в Вашингтоне намекнули на возможные санкции.