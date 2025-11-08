Сайт Конференция
Reuters: Пентагон проведёт масштабные изменения для ускорения закупок оружия
«Ускориться или исчезнуть», – обращается министр обороны США Пит Хегсет (Peter Brian Hegseth) с призывом к оборонным компаниям

Министр обороны США Пит Хегсет (Peter Brian Hegseth) выступил перед представителями оборонно-промышленного комплекса, офицерами и должностными лицами, представив им масштабные изменения в порядке закупок Пентагона с целью позволить американским военным быстрее приобретать новое оружие на фоне растущих глобальных угроз. Об это сообщает издание Reuters.

Американский министр продвигает реформы, которые позволят решить ситуацию с «неприемлемо медленными» закупками, усложняющими внедрение новых технологий в вооружённые силы. Его выступление происходило как перед бывалыми оборонными компаниями (RTX, L3Harris и другие), так и рядовыми – Govini, Saronic, Epirus.

Как пишет издание Bloomberg, в своём обращении к оборонным компаниям Хегсет озвучил чёткий тезис: необходимо ускориться, или исчезнуть. Американский министр объясняет, что крупные компании должны измениться, сосредоточиться на ускорении производства и объёмах, а в противном случае – они просто исчезнут.

«В конце концов, мы капиталисты», – добавил чиновник (цитата Bloomberg).

Основной акцент делается на упрощении самой процедуры закупок для устранения излишней бюрократии. Цепочка закупок будет проходить напрямую от руководителей программ к руководителям портфельных закупок и далее к руководителям подразделений вооружённых сил, без промежуточных уровней утверждения, как это было раньше.

#сша #пентагон #минобороны сша
Источник: reuters.com
